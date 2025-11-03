俳優の庄司浩平が誕生日の１０月２８日に発売した自身２作目となる写真集「だから、ぼくは」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）の発売記念イベントを３日、都内で行った。

発売から１週間近く経（た）ち「反響だったり注目していただいているなという実感」。家族には渡せていないが「これから渡せたらなと思う。今年の活動は多く見てもらっている感覚があるので、今の庄司浩平像を身内にどう受け止めてもらえるか楽しみ」と心待ちにした。

「知らず知らずのうちにここにいて、」以来、４年半ぶりの写真集。タイトルは「句読点を入れて、読者の段階に表紙から引っかかりを作れれば」と前作同様、読点を入れた。「写真集でよくある流れをあまり踏襲せず、自分のやりたいように写真の並び、ストーリーを組み立ててもらった」。おすすめポイントに「構成がとてもすてき。一冊を通して読んで、流れを感じてもらいたい」とＰＲ。お気に入りカットはタンクトップで海の前にたたずむ見開きの写真という。

点数を聞かれると「１００点」。理由には「いま自分が持っているものを、プロフェッショナルの方の力を借りながら、今できる最大限を出した。皆さんへの敬意、僕の満足度を込めて１００点です」と丁寧に説明した。

今年はテレビ朝日系「仮面ライダー ガヴ」、風間俊介主演のテレビ東京「４０までにしたい１０のこと」に出演するなど飛躍の年となった。今後の目標には「映画に出たい」。仮面ライダーなど、テレビシリーズをきっかけに劇場版にも出演してきたが、一個人としての進化を求める。「これからのキャリアを歩んでいく上で、そういう世界に長く身を置きたい」と語った。

モデルや、趣味のバスケットボール、英会話を使った仕事の継続にも意欲を見せた。９月のバスケットボールＢ．ＬＥＡＧＵＥではパリ五輪日本代表のジョシュ・ホーキンソンに英語でインタビューした経験も持つ。「いい意味で皆さんの期待を裏切れるように『庄司浩平だから面白いよね』と言ってもらえるように、自分なりの道を進んでいきたい」と将来を見据えた。