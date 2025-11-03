ドジャースが4勝3敗でブルージェイズを下し、ワールドシリーズ連覇を達成。日本人トリオが各部門でトップに立つ活躍をみせました。

ワールドシリーズ第7戦、同点の9回から山本由伸投手が2回2/3を無失点リリーフ。前日の6回1失点で勝利した第6戦から“魂の連投”でした。大谷翔平選手は1番投手兼指名打者で先発出場し、3ランを浴び、3回途中3失点も2安打1四球と奮闘。死力を尽くした延長11回の戦いを5-4で制しました。

山本投手はワールドシリーズでチームの4勝のうち3勝、防御率1.02をマーク。3試合で1完投を含む、235球を投げ、MVPに選ばれました。またポストシーズンでは5勝、防御率1.45の成績。5勝は最多でした。

大谷選手は投打二刀流で奮闘。ポストシーズンでは4試合に先発登板して2勝1敗、防御率4.43の成績。打者としては打率.265、8本塁打、OPS1.096の成績を残しました。8本塁打はブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手と並びトップタイです。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では、投げては7回途中10奪三振の無失点投球、打っては先頭打者アーチを含む1試合3本塁打、3打点と歴史的活躍。シリーズMVPを獲得しました。

さらにワールドシリーズ第3戦では2本塁打を含む4打数4安打で4つの申告敬遠を含む5四球と、延長18回の死闘で“1試合9出塁”の異次元な数字をたたき出しました。

メジャー1年目の佐々木朗希投手は、クローザーとして奮闘。9試合10.2イニングを投げて、防御率0.84の成績。3セーブはポストシーズントップでした。

特にフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦では、1-1の8回から打者9人パーフェクトリリーフを披露。シーズンでは右肩のケガに泣き10試合(先発は8試合)の登板だった24歳右腕は、シーズン終盤からのリリーフ転向で復活を遂げました。