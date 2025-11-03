2017年からフランス・リヨンに住む日本人のロッコさんは、9歳、7歳、1歳の3人の子どもたちと、フランス人の夫と共に暮らしています。完璧主義や頑張りすぎる傾向に悩んでいましたが、フランスで暮らすようになったことで「こんなに肩の力を抜いても子どもはちゃんと育つんだ」と気が付いたそうです。今回は、そんなロッコさんの著書『フランス人はママを理由に諦めない』から一部を抜粋し、賢く手を抜いて自分らしく生きる暮らし方を紹介します。

【書影】フランス在住日本人ママが手に入れた、賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方。ロッコ『フランス人はママを理由に諦めない』

* * * * * * *

「母乳かミルクか」はママが決める

長男は日本、二男と三男はフランス生まれ。日仏それぞれの子育てに対する考え方の違いを知る、貴重な経験をさせてもらったように思います。とくに二男の妊娠期間中は、毎回の診察が驚きの連続でした。

たとえば、産院で「母乳をあげる予定ですか？」と聞かれたときは、思わず耳を疑いました。初産では「母乳は赤ちゃんにとって最良」と学び、当然のように母乳育児をしていたからです。そのため、当初はこの質問の意味がまったく理解できませんでした。

そんな私に、フランス人の助産師さんは「決めるのはお母さん。母乳とミルク、どちらも立派な選択よ」と優しく話してくれました。

彼女の寄り添う姿勢とこの言葉を、今でもしっかり覚えています。

親子にとっていちばんの選択

自己決定が尊重されるフランスでは、母親のライフスタイルや仕事との両立を考えながら、助産師さんと相談し、自分に合った育児を選ぶことができます。

母乳が出にくい場合や仕事復帰を考えている場合、ミルクを活用するのは自然なこと。母乳かミルクかという単純な二択ではなく、「母親が無理をせず、最適な方法を選ぶ」 という考え方が根付いているのです。

そのため、ときには立ち止まって「自分はどうしたいのか？」と考えることが大切。

育児が始まると子ども中心の暮らしにシフトしますが、実は母親の心と体が健康であることが、親子にとっていちばんの選択だと思うのです。

夫婦一緒に育児をする

また、「夫婦一緒に育児をする」という考えも浸透していると感じます。

出産後数ヶ月は夜間授乳が多く、母親の負担は大きいもの。私自身、この時期に夫の協力があったおかげで、睡眠不足もストレスも軽減させることができました。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

夫は３兄弟の育児を通じて、粉ミルクづくりのエキスパートに成長！ 今でも「ダマにならない適温ミルクのつくり方」を熱弁しみんなを笑わせます。このように、夫婦で育児の思い出を語れることを今でもうれしく感じます。

※本稿は、『フランス人はママを理由に諦めない』（扶桑社）の一部を再編集したものです。