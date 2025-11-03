11月3日（月）文化の日、東北や北陸は土砂災害に十分注意。東京でも木枯らし1号が吹くかもしれません。

【3日（月）の天気】

日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。上空には強い寒気が流れ込み、午後も日本海側を中心に激しい雷雨になる見込みです。山では雪の降るところがあるでしょう。特に東北や北陸ではこれまでの大雨で地盤がゆるんでいるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。また、晴れている太平洋側も寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。午後は関東北部を中心に、にわか雨があるでしょう。近畿地方では「木枯らし1号が吹いた」と発表がありましたが、東京でも次第に北風が強まるため、発表があるかもしれません。夜にかけて風冷えとなりますので、温かくしてお過ごしください。強い横風にあおられるおそれがありますので、高速道路の運転にもご注意ください。

【予想最高気温】（前日差）

全国的に北風が冷たいでしょう。

札幌 10℃（±0）

仙台 16℃（-3）

新潟 15℃（-4）

東京 21℃（＋2）

名古屋 18℃（-1）

大阪 18℃（-1）

鳥取 16℃（-4）

高知 20℃（±0）

福岡 19℃（-2）

【週間予報】4日（火）以降、晴れる日が多いですが、5日（水）〜6日（木）は西日本の太平洋側で雨の降るところがありそうです。次に全国的に天気が崩れるのは9日（日）になりそうです。各地とも、放射冷却で朝晩の冷え込みが強まり、昼間との寒暖差が多くなる見込みです。服装で上手に調節して、体調を崩さないようにお気をつけください。