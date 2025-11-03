【東京駅限定】「喫茶店に恋して。」から週3日だけ出会える“喫茶ティラミス”♡

東京駅構内「喫茶店に恋して。」から、レトロ可愛い新作『喫茶ティラミス』が登場します♡まるでコーヒーカップのようなビジュアルと、とろ～り濃厚なコーヒーソースが魅力の限定スイーツ。しかも販売は“月・火・水曜日”の週3日だけ！数量限定の特別感もたまりません。同時に、累計300万枚を突破した『ティラミスショコラサンド』が雑誌「Hanako」風のフォトパッケージで新登場。喫茶気分を味わえます。

週3日だけ出会える♡「喫茶ティラミス」



喫茶ティラミス

北海道産マスカルポーネのムースに、ブラジル産コーヒーを使ったほろ苦いソースをとろ～りとかけた『喫茶ティラミス』。

ムースの中にはコーヒーシロップを染み込ませたスポンジと、パリッとしたチョコレートが隠れています。さらにサクサクのココアクランブルが食感のアクセントに。

1箱（2個入）1,620円（税込）で、販売は月・火・水曜日のみ、各日①11:00～②15:00～の1日2回。数量限定で、東京駅の「喫茶店に恋して。」グランスタ東京店で販売されます。

「ティラミスショコラサンド」が新パッケージに！



ティラミスショコラサンド 12枚入 喫茶フォトパッケージ

『喫茶ティラミス』発売を記念して、『ティラミスショコラサンド 12枚入 喫茶フォトパッケージ』（1,620円税込）が新登場！

雑誌「Hanako」の表紙のようなデザインが大人可愛いパッケージです。

エチオピア産コーヒー豆を使った香ばしい「コーヒーショコラ」と、欧州産マスカルポーネを練りこんだ「マスカルポーネショコラ」をぷっくり絞ってサンド。

口の中で2つのショコラがとろけあい、まるで本格的なティラミスのような味わいに♡ギフトにもぴったりな逸品です。

東京駅で味わう、レトロ可愛い“喫茶気分”



販売店舗は、JR東京駅構内B1「グランスタ東京（銀の鈴エリア）」内の「喫茶店に恋して。」。平日・土曜は8:00～22:00、日祝は8:00～21:00まで営業しています。

レトロでフォトジェニックなパッケージと、丁寧に作られた上品な味わいは、お土産や自分へのご褒美にも◎。

月～水曜日限定でしか味わえない“特別な喫茶時間”を、東京駅で体験してみてくださいね。

東京駅で出会う、心ときめくレトロスイーツ♡



「喫茶店に恋して。」から登場する『喫茶ティラミス』と『ティラミスショコラサンド』は、どちらも喫茶店の世界観をぎゅっと詰め込んだ特別なスイーツ。

ふんわり香るコーヒーの苦味とマスカルポーネの優しい甘さに、思わず笑顔になれそう♡東京駅に訪れた際は、ぜひチェックしてみてください。

懐かしくて新しい“喫茶のときめき”を、手のひらで味わって。