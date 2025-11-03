岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）が11月3日、スタートする。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】ヒロトは上京してきたなつみと一緒に暮らすことに…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月4日放送回のネタバレを含みます。

第１回あらすじ

生田ヒロト（岡山天音）は、将来への不安も、悩みも、恋人も、定職もない、２９歳のフリーター。

彼は週に２回、ひょんなことから仲良くなった近所のばーちゃん（根岸季衣）の平屋で夕食をごちそうになっていた。



（『ひらやすみ』／(c)NHK）

とある冬、ばーちゃんが突然亡くなり、ヒロトが平屋を譲り受けることに。３か月後、美大入学のため、山形からいとこの小林なつみ（森七菜）が上京してきた。

のんきな青年と多感な上京少女。２人の平屋生活が始まる―。