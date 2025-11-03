「本当にやばい」人気芸人、“太陽光のイタズラ”衝撃ショットに「え！こんなに！」「嘘でしょ？」の声
お笑いコンビ・ロッチの中岡創一さんが、11月2日に自身のInstagramを更新。同日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）でのショットを公開し
コメントでは「太陽光かーい」「いやもう声出ました でも好きです」「もう少しハゲてないと思ってました」「本当にやばい」「え！こんなに！！禿げててびっくり笑」「嘘でしょ？？こんなに凄かったっけ？」など、さまざまな声が寄せられました。
「もう少しハゲてないと思ってました」中岡さんは「メキシコ河童中岡 イッテＱのQtubeでのオフ写真 太陽光のイタズラでメキシコ河童中岡が出没しました」とつづり、5枚の写真を投稿。メキシコでのロケ中に見せた衝撃のショットを公開しました。神秘の泉・セノーテでの“奇跡の1枚”を狙い、水中を泳ぐ中岡さん。ところが濡れた頭の頭頂部はくっきりと円形に地肌が露出しているように見えます。果たしてどこまでが太陽光で、どこまでが地肌なのか。
ロケのオフショットを多数公開中岡さんはInstagramで同番組に出演した際のオフショットを多数公開。10月12日の投稿ではクロアチアでのロケ中に撮影した『魔女の宅急便』のコスプレショットを披露し、「キキ似合ってます！」「艶かしい脚ですね」などの反響が寄せられていました。今後の投稿も楽しみですね。
