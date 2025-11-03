岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）が11月3日、スタートする。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜）と２人暮らしを始める――。原作漫画のファンでもあるという岡山さんに作品への思いや阿佐ヶ谷での思い出について聞いた。（取材・文・婦人公論.jp編集部 油原聡子、撮影：本社・武田裕介）

平屋の魅力

＜ひらやすみの舞台は阿佐ヶ谷。人の温かさを感じさせる独特な空気感の街だ。近所に住むおばあちゃんから、平屋を譲り受けたヒロト。上京してきたいとこのなつみと一緒に住むことになる。ヒロトたちが暮らす平屋は、スタジオセットではなく実在の建物で撮影が行われ、リアルでありながら少しノスタルジーを感じる物語の世界を見事に表現した＞

僕は国立の出身で、阿佐ヶ谷には縁があるんです。近くに友達が住んでいたので、高円寺や阿佐ヶ谷周辺で16歳ごろからよく買い物をしたり、遊んだりしていました。原作には阿佐ヶ谷の実在の場所が登場するので、ドラマでも原作に忠実に同じ場所で撮影させていただいたところもあります。

俳優の仕事をしているからか、日差しの入り方や空気で画面越しでも何となく「セットかな？」と分かってしまう時があるんです。実在の平屋で撮影できたことで作品の説得力が増したように感じました。

『ひらやすみ』は生活者を描いた作品なので、照明や美術などスタッフのみなさんがプロの技術を駆使して、阿佐ヶ谷に住んでいる青年と一緒に暮らしている大学生の女の子の生活を作り上げてくださいました。家の中はおばあちゃんが使っていた家具や道具が残っています。そこにヒロトたちの生活が混ざって新しい色を作りだしている。３人の痕跡がおりのように積み重なって、どんな人たちがどういう時間を過ごしてきたのかが伝わってくる。おばあちゃんの痕跡を感じることができたのは、ヒロトを演じる上で力になりました。

僕はこれまで平屋に住んだことがなかったので、この撮影が平屋デビュー。かりそめですが平屋で生活してみて、時間との付き合い方が変わる感覚がありました。縁側には魔力がありますよね。

ふと呼吸するために立ち止まりたくなるような、そんな気分になる場所。スローな感じが気に入ったので、将来は平屋に住んでみたいです。『ひらやすみ』の作品が持つ効能かもしれませんが、副交感神経を優位にしてリラックスさせてくれるような気がします。

何気ない日常がおもしろい

＜原作漫画だけでなく、真造さんの作品のファンだったという岡山さん。実は原作者の真造さんとは縁がある。かつて真造さんが俳優を題材にした漫画を描こうとしたときに取材した相手が岡山さんだった＞



ヒロト役のオファーをいただく前から『ひらやすみ』が大好きでした。真造先生が作り出す世界観が魅力的で今回、ヒロト役を演じる機会をいただけたことが本当に幸せです。

周りには『ひらやすみ』ファンが多くて、「ヒロトに似ているね」と言われることもありましたが、自分では似ているところはわからない(笑)。真造先生とはお付き合いがあったので、今回ご一緒できることがすごくありがたいです。

『ひらやすみ』は、何か大きなドラマが起こるわけでもないのですが、キラキラした魅力が詰まった作品。何かが起こらなくてもおもしろく読めるのは、登場人物が魅力的だから。実際にいそうで、ヒロトやなつみちゃんとすれちがうだけのモブキャラクターでさえ、その人なりの人生を歩んできたような人物に見えます。

今のエンタメは、劇的な展開を連続させて、お客さんを掴んでおくような作品が多いけれど、『ひらやすみ』は何げない日常の物語で勝負している作品だと感じています。



ヒロトは「出会いたかった人」

＜ヒロトは俳優の仕事をあきらめ、毎日をのんびり過ごす。恋人もいないし、定職もない。それでも不安に思わず、楽しく生きている。人を緊張させない居心地の良い空気に引き寄せられ、ヒロトの周りには人生に悩む人たちが集まってくる＞



原作を読んで僕の心の中に出来上がりすぎてしまったヒロト像を、どう生きている人間に落とし込むか。ヒロトがどういう風にものごとを見つめているかを改めて考えて芝居に臨みました。





ヒロトは、「ぼくが出会いたかった人だ」と初めて原作漫画を読んだときに思ったんです。「こういう友達がいたらいいな」と子どもの頃から思い描いてきた人物そのまま。ヒロトは生きる才能を持ったある種の天才です。人は「ないものねだり」をしたり、「ここではないどこか」に希望を見出したりする。

でも、ヒロトは日常のなかにキラキラした宝石がちゃんと落ちていることに気づく。ヒロトが豊かな時間を過ごしているから周りには自然と人が集まってくるのではないでしょうか。



今の社会には、切羽詰まった空気があるように感じます。ヒロトをロールモデルにして過ごすことで自分が生きる現実が少しだけよくなると思える。それは、ヒロトの生き方を通して、世界の見つめ方を教えてもらったからなんです。

友達でも恋人でも長い時間を共に過ごすと、その人の目を通して世界が見えるようになる。だから、ヒロトのような友達がそばにいてくれたら、地に足のついた生活の美しさに自分ももっと気づけるようになるのかもしれません。