きのう（2日）行われたMLBの頂点を決めるワールドシリーズ第7戦はロサンゼルス・ドジャースが勝利し、チーム初の連覇を成し遂げました。シリーズで3勝を挙げた備前市出身の山本由伸投手がMVPに選ばれています。

【写真を見る】「もうスーパースター！」備前市出身の山本由伸投手がワールドシリーズMVP JR岡山駅前で号外

この試合に勝利すれば、ワールドシリーズ制覇が決まる最終戦。4－4の同点で迎えた9回ウラ、ドジャースは1アウト1・2塁とサヨナラのピンチに、前日先発した山本由伸をマウンドに送ります。デッドボールで満塁としながらも・・

後続をセカンドゴロ、続くバッターは外野フライに。味方の好守にも助けられ、無失点で切り抜けます。

延長10回も3者凡退に抑えると、続く11回表、ドジャースは2番スミスのソロホームランで勝ち越しに成功。そのウラ、マウンドには再び背番号18の姿が。得点圏にランナーを許すも、最後のバッターをダブルプレーで仕留め、試合終了。

シリーズで異例の3勝を挙げた山本はMVPに選ばれました。

備前市出身の英雄の快挙に、JR岡山駅前では号外が配られました。

「もうスーパースターですよ。感動しました。来年も優勝してほしいです」