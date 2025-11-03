スタバ「福袋」11．4抽選エントリー開始！ 今年は「当たるとラッキー」な限定1000個の特別タンブラーを用意
「スターバックス」は、11月4日（火）の10時00分から、「スターバックス福袋 2026」の抽選エントリーをオンラインストアで開始。今年は使い勝手の良いスマートカジュアルなトートバッグに、福袋限定ステンレスボトル、その他グッズやコーヒードリンクチケットなどが入っており、さらに限定1000個のグレーのラインストーンが輝く特別仕様のステンレスタンブラーもセットになっているかもしれないという。
■特別タンブラーで新年の運試し！
今回発表された「スターバックス福袋 2026」は、新年のさまざまなシーンにフィットする、持ち手の長さが自由に調整できるスマートカジュアルなトートバッグに、福袋限定ステンレスボトル、その他グッズやコーヒー、そして店舗で使えるコーヒー豆チケットとドリンクチケット7枚（フードトライアルチケット6枚付き）などが詰まった福袋。
今年は「Super Lucky New Year Surprise!」として、グレーのラインストーンが輝く特別仕様のステンレスタンブラーが計1000個用意されているそうで、ラッキーな人は、上記の通常セットに加えて特別タンブラーが追加で入っているかもしれないという。
エントリー期間は、11月4日（火）の10時00分から11月14日（金）の23時59分まで。当選発表は、11月25日（火）の11時00分〜17時00分ごろを予定しているという。決済期限は12月2日（火）の23時59分まで。
決済が完了した人には、2026年1月1日（木）から2026年1月7日（水）までの希望の日程で配送される。
エントリーできるのは、Web会員サービス「My Starbucks」の会員で、抽選に当選した場合、オンラインストアにて、12月2日（火）の23時59分までに購入手続きができる人。
エントリーは一人1回限り。エントリー完了後のキャンセルは一切できない。決済期限までに購入されなかった当選無効分については、繰り上げ抽選を実施。再販売は行わない。
