怪我明けの前田大然は110分奮闘。数的優位も思わぬ消耗戦に…セルティック老将も疲弊「信じられないような試合」「今は94歳だ！」
現地11月２日に開催されたリーグカップ準決勝で、日本人４選手を擁するセルティックが、宿敵のレンジャーズと対戦。前田大然が先発、旗手怜央が71分から出場し、新戦力の山田新と稲村隼翔はベンチ外となったなか、延長戦の末に３−１で下した。
25分にジョニー・ケニーの得点で先制したセルティックは、38分からは相手が退場者を出したため人数でも有利に立ったが、中々追加点を奪えず。すると、81分にハンドで与えたPKで同点に追いつかれてしまう。
それでも、延長戦開始直後の93分にカラム・マグレガー、109分にカラム・オスマンドがネットを揺らし、決勝進出を果たした。
とはいえ、数的優位な状況でもあっただけに、90分で決着をつけるべきだった。ヨーロッパリーグも戦うスコットランド王者はこの後、デンマークへ渡り、中３日でミッティラン戦に臨む。必要以上に体力を消耗させられた点はネガティブだ。
怪我を経て先発復帰した前田も、交代するまで110分間ハードワークを続けた。
思わぬ消耗戦を強いられたなか、マーティン・オニール暫定監督もヘトヘトのようだ。電撃辞任したブレンダン・ロジャーズの後任として、先週月曜に就任した73歳のレジェンド指揮官は、『BBCスコットランド』でこう語った。
「信じられないような試合だった。私たちは素晴らしいプレーを見せ、先制点を決めた。オフサイドで得点が取り消された場面もあった。我々は試合を支配していたが、私は（アシスタントの）ショーン・マロニーに、試合を決定づけるゴールが必要だと言っていた。その６、７分後、レンジャーズがPKを獲得したんだ。
月曜日は73歳だったのに...今は94歳だ！」
正式な新監督がいつ決まるのかは分からない。しばらくは、20年ぶりにセルティックを率いる老将のもと、一戦必勝で戦い続ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもない！セルティック主将の決勝点はスーパーゴール
