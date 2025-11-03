2018年平昌冬季オリンピック（五輪）スピードスケートパシュートの日本チームで金メダルを獲得した高木菜那（33）が3日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。ドジャース山本由伸投手がワールドシリーズ（WS）でMVP獲得の大活躍を見て「気持ちが分かる」とコメントした。

ドジャースのWS2連覇の原動力になった山本が「プロに入って2日（連続）登板するて経験は初めてなので、そこに関してはまた新しい自分がいけるんだ、っていう自信になりました」と7戦して4勝のうち3勝を記録した喜びを口にしたことに対し、スタジオでは南海キャンディーズ山里亮太から「（山本が）MVPになったんですけど、高木さん、これ大変だったでしょうね」と振られると高木は「2日連続を初めて、っていうところで、不安っていうのはあったと思いますけど、私も平昌のときに監督に『お前にパシュート託していいか』って言われて『任せろ』って言ったんですよ。それでパシュート優勝したんで、そうなったときの気持ち、っていうのは緊張めっちゃするんですけど、託されたこそいくしかない、みたいな強さにもなるんで、それはすごい気持ちは分かる…同じにしていいのか分からないけど」と大舞台の経験から語った。

山里に「これで唯一気持ちが分かって語れる。肉体的にはどうなんですか」と競技後の体の変調について尋ねられると「スピードスケートと時間もちょっと違うんですけど、私たちは乳酸がバン、と出る種目なんですよね。2分とか4分で出し切る。けっこう（競技の）終わった後に自転車を30分ぐらい回さないと次の日動けなくなっちゃうんです。汗を流しながら乳酸を流すってことをするので、野球はちょっと違うかもしれないんですけれども、2日目にはすごい疲れはたまるので、だからこそ、それができた山本選手はすごいなと思います」と中0日の2日連続登板に驚いていた。