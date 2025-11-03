ドジャースは２日（日本時間３日）、球団史上初となるワールドシリーズ連覇から一夜明け、カナダ・トロントからロサンゼルスにがい旋した。チャーター機から降りると、シリーズ３勝を挙げてＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）が両手でチャンピオントロフィーを掲げた。その様子を球団公式ＳＮＳで公開した。

日本人選手では０９年の松井秀喜（ヤンキース）以来のワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本。第２戦ではナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に続いて、メジャー２４年ぶりとなるポストシーズン２試合連続完投を成し遂げると、第６戦では９６球を投げて６回５安打１失点で勝利投手。そして第７戦では“中０日”で９回から登板。延長１１回となった激闘となったが、２回２／３を無失点の神救援を見せて胴上げ投手となった。日本人で世界一の胴上げ投手になったのは１３年上原浩治（レッドソックス）以来２人目の快挙だった。

自身のインスタグラムでは「みんなのためなら、まだまだ投げる！！ 最高の表情！！ ＷＯＲＬＤ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳ！！」と投稿していたが、さすがに疲れているのか、トロフィーを抱えるもヘッドホンとサングラスを装着して“おやすみモード”の姿も球団が公開したが、その後の動画で“演技”だったことも判明。その後にこやかな笑顔でトロフィーを持ち直していたエースだった。

３日（同４日）にはロサンゼルスで優勝パレードとセレモニーが行われる。