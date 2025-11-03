上海市にある超高層ビル「上海中心大廈（上海タワー）」にオープンした混知書店。（資料写真、上海＝新華社記者／張建松）

【新華社北京11月3日】中国国家統計局が30日に発表したデータによると、今年1〜9月の全国の一定規模（年間売上高500万元＝約1億1000万円）以上の文化関連企業の総売上高は前年同期比7.9％増の10兆9589億元となり、1〜6月の伸び率を0.5ポイント上回った。

文化コア分野の売上高は11.5％増の7兆4216億元で、1〜6月を1.5ポイント上回った。大分類3業種のうち、コンテンツ創作・生産は14.0％増、クリエーティブ・デザインサービスは13.2％増、ニュース・情報サービスは11.6％増と、いずれも2桁の伸びを示した。

文化サービス業が成長のけん引役となった。売上高は11.9％増の6兆606億元で、1〜6月から拡大。一定規模以上の文化関連企業全体に占める割合は1.9ポイント増の55.3％となった。

文化新業態の業界も急成長を続けた。新業態の特徴が顕著な16業種の売上高は14.1％増の4兆8860億元で、全体を6.2ポイント上回る伸びを記録した。

文化関連企業の収益も堅調に拡大。一定規模以上の文化関連企業の利益総額は14.2％増の9093億元で、売上高利益率は前年同期比0.5ポイント上昇の8.3％となった。