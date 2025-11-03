今回は、プレゼントでマウントをとってきた「夫の不倫相手」に勝った妻のエピソードを紹介します。

夫の不倫相手が家を突撃訪問し…

「会社を経営する夫が若い女と不倫していることを知りましたが、不思議とショックは受けず、怒りもわきませんでした。

そしてある日、その女がウチを急に訪問してきたんです。私はその女を家に入れ、話を聞くことにしました。するとその女は『自分がいかに私の夫から愛されているか』という話をしてきたんです。

さらに『私はこんな可愛いバッグを誕生日にもらったんですよ』と、夫からもらったプレゼントを見せびらかしてきました。でも、私はまったくひるまず『安物のバッグなんてかわいそうに……』『私は夫に数億する家を買ってもらったし、今までに数えきれないほど高価なアクセサリーを買ってもらったわ』と言い返してやると、その女は泣き出しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ これぞ妻の余裕という感じでしょうか。ただ、この女性が「夫の不倫にまったくショックを受けず、怒りもわかない」というのはちょっと引っかかりますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。