SR渋谷ジョシュ・ホーキンソンがB1個人通算400本目の3P成功…50番目の記録達成者に

11月2日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」第7節 仙台89ERSvsサンロッカーズ渋谷で、ジョシュ・ホーキンソンがB1リーグ戦個人通算400本目の3ポイントを成功させた50番目の選手となった。

ホーキンソンはこの試合の前までに397本の3ポイントを沈め、節目の記録まであと3本に迫っていた。チームの得点が伸びずビハインドを背負う厳しい状況の中、第2クォーターにファウルを受けながら3ポイントを成功させた。さらに同クォーターに2本目を決め、チームも追い上げを見せる。

そして第3クォーターの残り3分53秒に、またもやファウルを受け3ポイントのバスケットカウントで、B1個人通算400本目の3ポイント成功数に到達した。しかし試合は64－85で大敗し、ホーキンソンの記録に花を添えることはできなかった。

SR渋谷のカイル・ベイリーヘッドコーチは試合後、ホーキンソンの記録達成について、「まずは素直に“おめでとう”と言いたいです。 でも彼は本当に戦う男で、何よりも勝利を大事にしていると思います。 記録も素晴らしいですが、彼は勝っていたらもっとうれしかったんじゃないかと思います。 彼の存在はスタッツだけではなく、オンコートでもオフコートでもキャプテンとしてチームを引っ張ってくれる、本当に大切な存在です」とコメント。ホーキンソンがチームにとって最重要選手であることを強調した。

■ジョシュ・ホーキンソン 3ポイント成功数（成功率）※所属クラブ



2020－21シーズン 85本（38.6％）※信州



2021－22シーズン 81本（36.8％）※信州



2022－23シーズン 84本（33.6％）※信州



2023－24シーズン 63本（41.2％）※SR渋谷



2024－25シーズン 70本（33.7％）※SR渋谷



2025－26シーズン 17本（40.5％）※SR渋谷



合計 400本



※11月2日試合終了時点

【動画】ホーキンソンが400本目の3ポイントを成功…11月2日仙台vsSR渋谷ハイライト映像