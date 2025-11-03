ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズ戦に6番手として登板。2回2／3を投げて被安打1、1奪三振、無失点の投球を見せ、胴上げ投手となった。

3勝を挙げる活躍でワールドシリーズMVPに輝いた右腕に対して、指揮官やチームメイトから惜しみない賛辞の声が寄せられている。

■松井以来日本選手2人目の快挙

山本は第2戦で完投勝利を収めると、チームが王手をかけられた第6戦でも6回1失点で勝利投手に。迎えた運命の第7戦では、9回裏にデーブ・ロバーツ監督が「中0日」で山本を投入。ピンチを切り抜けると、その後もマウンドに上がり続け、胴上げ投手となった。

MLB公式サイトは「疲れ知らずのヤマモトが休養ゼロでワールドシリーズのMVPに選出」と題した記事を掲載。日本選手では2009年の松井秀喜以来の快挙を成し遂げた右腕への評価を伝えている。

ロバーツ監督は「前代未聞だ」と山本の投球について切り出すと、「精神面、完璧な投球フォーム、そして揺るぎない意志の強さがすべてだ」とその資質を評価。さらに「ヨシは私が心から信頼している投手だ。彼のおかげで私は本当に素晴らしい選手になることができたんだ」と、最大級の賛辞を送っている。

山本についてはチームメイトからも称賛の声が挙がっており、大谷翔平投手は「彼は本当に世界一の投手だと思いますし、チームメイトも皆そう思っている」と言及。フレディ・フリーマン内野手も「あんな投球は見たことがないんだ」と驚きを示した。

ともに先発ローテーションを担ったタイラー・グラスノー投手は、「今まで出会った中で最も勤勉で集中力のある選手だ」と称し、ワールドシリーズで見せた奮闘に「本当に嬉しいよ。彼は僕が知る限り最高の男だ」と締めくくっている。

球団史上初の2年連続世界一を成し遂げたドジャースの中で、不動のエースとして存在感を放った山本。メジャー2年目にして、その真価のほどを見せつけた。