来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（1月4日スタート、日曜後8・00）で石田三成役を演じる俳優の松本怜生（25）と丹羽長秀役を演じる俳優の池田鉄洋（55）が2日、近畿大学（東大阪市）で行われた「第77回生駒祭」に参加。トークショーを行った。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。戦国乱世を舞台に、夢と希望を胸に突っ走る豊臣兄弟の奇跡の下克上を描く。主人公・豊臣秀長を仲野太賀、兄・豊臣秀吉を池松壮亮が演じる。

松本は昨年度後期の連続テレビ小説「おむすび」にも出演した若手注目株。この日は三成の生誕地（滋賀県長浜市石田町）で毎年開催されている「石田三成祭」にも出席。学園祭初出演で「凄くうれしかったです」と喜んだ。

池田は「かなり活気がある、雰囲気のいい現場」と手応え。松本はクランクインしておらず「衣装合わせもまだです。一番下っ端だと思うので、現場の皆さんに認めていただけるよう頑張ります。今日は色々なパワーを頂いたので、これからも役作りに精進していきたいと思います」と初大河へ意気込み。22年にドラマデビューし「演技で緊張したことはなく、逆に人前でしゃべる方が緊張します」と明かした。