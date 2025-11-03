米大リースのワールドシリーズは第７戦までもつれ込んだ激闘の末にロサンゼルス・ドジャースが２連覇を達成した。死闘となった第７戦で明暗を分けた九回裏のプレーが物議となっている。

同点の九回裏、ドジャースはスネルが１死一、二塁のピンチを招き、前日先発の山本由伸を登板させた。山本はカークに死球を与えて満塁。崖っぷちに追い込まれた。７番のバーショは二塁へのゴロ。ドジャースの二塁、ロハスはややつまずきながら捕球し、本塁へ送球。間一髪アウトを奪ったが、この時、代走で起用されていた三走のカイナーファレファのリードが小さかったという。。

ＥＳＰＮはカイナーファレファのリードを「７、８フィート（２・１メートルから２・４メートル）の異常な短さ」と指摘。同選手の「（ベンチから）べースの近くに留まるように言われた。ライナーでの併殺を嫌っていた。リードを小さし、セカンダリー（第２リード）を小さくすることを望んでいたのでそうした」とのコメントを紹介した。また「ジ・アスレチック」のクリス・カーシュナー記者は「小さなリードとセカンダリーの欠如が、トロントがタイトルを獲得できなかった理由だった」と指摘した。