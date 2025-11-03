Mori Calliope、TVアニメ『ガチアクタ』第2期主題歌「LET’S JUST CRASH」 MV公開
Mori Calliopeが、新曲「LET’S JUST CRASH」のミュージックビデオを公開した。
本楽曲はTVアニメ『ガチアクタ』第2クールの主題歌に起用されている作品。MVでは監督に『銀河特急☆ミルキーサブウェイ』で知られる亀山陽平を迎え、躍動感と疾走感溢れる見応えのある作品に仕上がっている。また、CGチームには『ウサビッチ』等を手掛けるカナバングラフィックスが参加。Mori Calliope初のフル3DアニメーションMVとなっている。
MV公開にあたり、亀山陽平から本MVへのコメントも到着した。
◆ ◆ ◆
■亀山陽平 コメント
この度、MV『LET’S JUST CRASH』にて、監督・キャラデザで参加させていただきました、亀山陽平です。
以前からCalliopeさんのファンとしていくつも楽曲は聴かせていただいていたのですが、今回の『LET’S JUST CRASH』は、初めて聴いた時点でテンションバチ上がりの劇薬ソングで、制作に参加させていただけたこととても感謝しております。楽曲内にちりばめられた魅力的な音や歌声を、どう映像で回収するか頭をひねりながら構成しました。ぜひお楽しみください！
◆ ◆ ◆
■亀山陽平プロフィール
亀山陽平/YoHey
CGアーティスト、アニメーション作家
代表作：『ミルキー☆ハイウェイ』、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』など
■「LET’S JUST CRASH」
2025年11月3日 リリース
楽曲Linkfire : https://lnk.to/mc_ljc
■TVアニメ『ガチアクタ
2025年7月6日（日）より連続2クールで放送・配信中！
CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）
Prime Video先行配信（月曜0時00分〜）、その他配信サービス（火曜0時00分〜順次）
※放送・配信日時は編成の都合などにより変更となる可能性がございます
■原作
『ガチアクタ』（講談社「週刊少年マガジン」連載中）
原作：裏那圭
graffiti design：晏童秀吉
■STAFF
監督：菅沼芙実彦
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン・総作画監督：石野聡
サブキャラクターデザイン・総作画監督：松本よしの
斑獣デザイン：山森英司
人器デザイン：保科有沙
美術デザイン：小木斉之
美術監督：伊藤友沙（草薙）
色彩設計：中野尚美（ステラ）
動画監督：羽田智織
撮影監督：池上真崇
3DCG監督：三宅拓馬
編集：郄橋歩
音響監督：郷文裕貴
音響効果：上野励
音楽：岩粼琢
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
製作：「ガチアクタ」製作委員会
©裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会
関連リンク
◆Mori Calliope オフィシャルYouTube
◆Mori Calliope オフィシャルTwitter
◆Mori Calliope スタッフ Twitter