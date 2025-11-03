£´¼þÇ¯INI¡¢¥ê¡¼¥À¡¼ÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡Ö£µÇ¯ÌÜ¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Çºé¤¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½é¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¡Êºç¸¶ÍÍ¤¡¢Éðºù»Ò¡¢¸¶ÅÄÂÀÀ¿´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
10·î31Æü¤Ë¾å±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëºîÉÊ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´¹ñÌó120¥«½ê¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇÃæ·Ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤°¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÄÍÂçÌ´¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö½éÆü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´î¤ó¤À¡£
°ÜÆ°»þ´Ö¤äÎý½¬Ãæ¡¢¥Ä¥¢¡¼´ü´ÖÃæ¤â¾ï¤ËÌ©Ãå¤Î¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µöËËÞ¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤À¤È¸åÈ¾¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¡¢¥á¡¼¥¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÁÇ´é¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾¾ÅÄ¿×¡Ê23¡Ë¤ÏÃÏ¸µ²Æì¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÝ¤Ë¡ÖËÍ¤¬¹¥¤¤ÊÅ¹¤Ç¡¢Æ±µéÀ¸¤È4¿Í¤Ç¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¡£¡ÊÍ§¿Í¤Ë¡Ë¤ªÁ°¤¿¤Á¤â±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë1¤Ä¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂç¤¤Ê¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»È¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ê28¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£INI¤ÈMINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿4Ç¯´Ö¡£5Ç¯ÌÜ¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Çºé¤¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È1Æü1ÆüÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê5Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö4¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£