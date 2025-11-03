21世紀初のワールドシリーズ連覇

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を延長11回の死闘の末に5-4で制し、21世紀初の連覇を達成した。9回2死満塁の大ピンチで、アンディ・パヘス外野手がスーパーキャッチ。チームを救うスーパープレーの瞬間のカードに、米ファンからは様々な声が上がった。

パヘスのスーパープレーがなければ、ドジャースのWS連覇はなかった。

4-4同点の9回、2死満塁とサヨナラ終戦の大ピンチに陥ったドジャース。山本由伸投手から、ブルージェイズのクレメントが大飛球を放った。

これを中堅のパヘスが左翼のエンリケ・ヘルナンデスと激突しながら、ジャンプしてスーパーキャッチ。試合は延長に突入し、ドジャースが頂点に立った。

米トレーディングカード企業「トップス」社はXに、「外野手のワイルドな捕球が試合を延長戦へ持ち込んだ」として、このシーンを元にしたカードを投稿。米ファンからは求める声が殺到した。

「ルーブルに飾れ」

「私はこのカードに大金を払ってもいい」

「欲しい」

「買ってもいい？」

「これが必要だ」

「Tシャツバージョンも欲しいな」

「これは試合の勝利を決定づけたプレーだった」

「クレイジーなプレーだ」

ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）