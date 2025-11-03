古着を愛でながらお酒を呑む！ファッショニスタ必見の酒呑みヴィンテージ教養番組「古着で呑む　シーズン３」１１月７日（金）深夜２４時から４週連続放送が決定！

気象予報士・天達武史の１００年前のダッフルコート

ファーストサマーウイカの９８年日本代表のゴールキーパーシャツ

コカドケンタロウの７０年代チャックテイラー

珍品から超貴重なヴィンテージまで

今回も愛着ある古着が続々登場します！

ＢＳテレ東では１１月７日（金）深夜２４時から４週連続で「古着で呑む シーズン３」を放送します。２月のシーズン１、５月のシーズン２が古着好きの間で話題を呼び、大好評につき早くも第３弾です。各界の古着を愛するメンバー＝古着呑人（ふるぎのみんちゅ）たちが自分の愛する古着を持ち寄り、みんなで愛でながら酒を呑むという異色の内容で、テレビ東京で不定期放送中「川島明の辞書で呑む」の兄弟番組です。

今回の古着呑人（ふるぎのみんちゅ）は７人。大阪の古着店で働いていた経験もある長年の古着マニア・コカドケンタロウ（ロッチ）、番組衣装は毎回個性的な古着コーデだというファーストサマーウイカ、俳優、モデル、画家などマルチに活躍している佐藤菫、実はヨーロッパ系の古着が大好きな気象予報士・アマタツこと天達武史、"DIY"ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのメンバーで俳優としても活躍中、しゅーとの愛称で知られる森愁斗、芸人界屈指の古着コレクターとして知られるグッドウォーキン上田、そして兄弟番組「川島明の辞書で呑む」から見届け人として橋本直（銀シャリ）が参戦します。さらに、日本を代表する古着コレクター、N.HOOLYWOODの尾花大輔とVCM（Vintage Collection Mall）代表の十倍直昭が加わり、専門家ならではのマニアックな古着知識を披露するほか、めったにお目にかかれない超レアなヴィンテージを披露します。

持ち寄った古着はそれぞれ愛着が深いものばかり。コカドは新潟のロケ中に奇跡的な出会いを果たした７０年代のコンバース・チャックテイラー、気象予報士・アマタツは約１００年前のイギリス海軍のダッフルコート、佐藤菫はTHE BLUE HEARTSのロングスリーブTシャツ、ファーストサマーウイカはなぜか気になって収集しているサッカーのゴールキーパーシャツを持参！森愁斗は木村拓哉が着用して値段が高騰した８９年製パタゴニアのフリースジャケットを披露しますが、この１着を巡り古着マスター・尾花と十倍から驚くべきエピソードが語られ、現場は感嘆の声が…！

さらに、４回に渡り１１月２～３日にパシフィコ横浜で開催される日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM」を主催者の古着マスター・十倍自身が紹介！イベントオープン前の各店を巡り、即完必至！販売寸前の超貴重な古着を紹介する。普段は絶対に見られない【日本で一番貴重な古着が揃っている夢のゴールデンタイム】のリポートは必見です！古着好きなファッショニスタも、古着には詳しくないお酒好きな人も、存分に楽しめる酒呑みヴィンテージ教養番組「古着で呑む」にぜひご期待ください！

≪出演者コメント≫

▼コカドケンタロウ（ロッチ）

最高でしたね、古着の事だけを話して吞めるなんて。プライベートでもなかなかこういうメンバーで集まることもできないし、こんな呑み方できないので夢のようでした！高校生の時からお笑い芸人が古着屋さんかどっちかになりたいってずっと思っていたので、どっちの夢も叶ったみたいな瞬間でしたね。

▼ファーストサマーウイカ

この番組を見ていてファンだったんですけど、出たらもっと面白かったです！先生たちの解説を聞きながら、目の前で古着の細かいディテールを見られて触って素材感を確かめられる。そしてみんなで喋れる！本当に最高でした！

▼天達武史

こういう番組は本当に初めてだったので緊張しました。古着はいつも一人で楽しんでいたので、みんなで楽しめたのが最高でしたね。「一人じゃないんだ」って思いました。十倍さんが最後に出したパッチワークのハンティングジャケット、アレすごい値段なので買えないんですけれども袖を通させてもらって感動しました！

▼森愁斗（BUDDiiS）

自分とは違った皆さんの観点の集め方だったり自分が普段見ないジャンルの古着もたくさん見られたので、すごく楽しかったです！特にユーロはあまり触れてきてないので、すごく面白かったです！僕は基本アメカジ好きなのですが、ちょっときれいめな格好したい時とかユーロを攻めてみてもいいかなと思いました！

▼橋本直（銀シャリ）

今回もめっちゃ楽しかったです！高価なビンテージじゃないけどウイカさんのFSU（ファーストサマーウイカ）コレクションが斬新で面白いなと思いました。自分なりのセレクトの目線がかっこよくて。僕もそういう集め方してみたいなと思いました。勉強になりました！

▼佐藤菫

めちゃくちゃに勉強になりました！今日は色々な古着も着させてもらったのですが、地球儀柄のペーパージャケットがすごくかわいくて欲しくなっちゃいました！これから買い物するのがもっと楽しみになりました。

▼グッドウォーキン上田

今回は自分もお酒も呑みながら皆さんと一緒に会話ができたのでめちゃくちゃ楽しかったです！ 店員としての本分はもう忘れております！まさに古着で呑ませていただきました。ありがとうございます。「古着で呑む シーズン3」楽しみにしてください！

≪スタッフコメント≫

＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞

森愁斗さんが持ってきた【パタゴニアのフリースジャケット】から十倍・尾花さんがブチ込んできたエピソードトークは鳥肌ものの奇跡の展開。まさに「古着で呑む」の醍醐味です！お見逃しなく！今回はVCMロケ企画もお届けします。他の動画では見られない貴重な映像になるはずなので、そちらもお楽しみに！

≪番組概要≫

【タイトル】 「古着で呑む シーズン３」

【放送日時】 《全４回放送》

＃１ 2025年11月7日深夜24時00分～24時30分放送

＃２ 2025年11月14日深夜24時30分～25時00分放送

＃３ 2025年11月21日深夜24時6分～24時36分放送

＃４ 2025年11月28日深夜24時00分～24時30分放送

【放送局】 ＢＳテレ東

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

【出演者】 コカドケンタロウ（ロッチ）、ファーストサマーウイカ、天達武史、森愁斗（BUDDiiS）、橋本直（銀シャリ）、佐藤菫、グッドウォーキン上田

専門家：尾花大輔、十倍直昭

