21世紀初のワールドシリーズ連覇

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を延長11回の死闘の末に制し、21世紀初の連覇を達成した。MLB公式Xが投稿した写真に隠された仕掛けに、ファンからは歓喜の声が上がっている。

山本由伸投手が9回からマウンドに上がり、延長11回に歓喜の瞬間が訪れたドジャース。MLB公式Xは試合後、「クリックしてワールドシリーズのタイトル獲得の感動を体験してみて！」という文面で、ナインにもみくちゃにされ、山本の姿が見えなくなっている写真を投稿した。

4枚の写真が1つとなって構成されているが、それぞれの写真をクリックすると別ショットが見られるようになっている。まさに「タイトル獲得の感動を体験」できる粋な仕掛け。右下の写真をクリックすると、大谷翔平投手と佐々木朗希投手のハグショットも確認できる。

X上の日本人ファンから喝采を浴びていた。

「オタクのカメラ垢みたいなことしだしたwwwwwwww」

「このポストの構成が凄い！ ホントに凄い！」

「最高of最高」

「なにこれ素敵すぎる」

「MLB公式ってなんでこんなセンス良いんやろ」

「この写真の作り方を教えてほしい」

ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）