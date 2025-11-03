“風呂キャンセル界隈”として話題を呼ぶ鈴木Mob.（すずき・もぶ）の1st写真集『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』が11月5日（水）に発売されることが決定した。

『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（徳間書店）撮影／藤本和典

6人組アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」のメンバーとして活躍している鈴木Mob.。面倒となりお風呂やシャワーに入ることをやめてしまう“風呂キャンセル界隈”として、TV番組に出演し大きな話題を呼んだ。そのほかにも日本武道館でのワンマンライブ開催や有限会社MMG JAPANの取締役就任など話題に事欠かない存在となっている。

そんな彼女の1st写真集は、秘湯をはじめ、大浴場、家風呂などさまざまな“お風呂”に赴き、脱・風呂キャンセル界隈を目指した。

さらに、配信で住所バレしたリアル自宅でのロケ、愛猫とのコラボなど“前代未聞”な撮影に挑戦。「お尻スポンサー」としても名を馳せた美尻と、アバンギャルドな衣装の数々。誰も見たことのないセクシーかつアーティスティックな写真集が完成した。

また、11月3日（月・祝）に書泉グランデ7階で、11月20日（木）に書泉ブックタワーで発売記念イベントの開催も決定。制作過程で使用した実際の色校に落書きしてプレゼントとする特典など、鈴木Mob.らしいイベントとなっている。

書誌情報

『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』

発売日：2025年11月5日（水）

定価：3,960円（税込）

撮影：藤本和典

ISBN：978-4-19-866060-4

発行：徳間書店

Amazon：https://amzn.to/4oFRZPu

＜イベント情報＞

日時：2025年11月3日（月・祝）開演日時17:00

場所：書泉グランデ7階（東京都千代田区神田神保町1-3-2）

イベント詳細：https://t.livepocket.jp/e/lip5g

日時：2025年11月20日（木）開演日時 18:30

場所：書泉ブックタワー（東京都千代田区神田佐久間町1-11-1）

イベント詳細：https://t.livepocket.jp/e/x1_af

