明日4日(火)以降は晴れる日が多いでしょう。最高気温は平年より高い所が多く、昼間は過ごしやすいですが、晴れる日ほど朝晩は冷え込みが強まりそうです。朝晩と昼間の寒暖差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお過ごしください。

前半(4日〜10日) 晴れる日が多い 朝晩と昼間の寒暖差大

明日4日(火)から8日(土)にかけて、移動性の高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。多少雲が広がっても、天気の崩れはなさそうです。ただ、6日(木)は、前線を伴った低気圧が日本の南を東へ進むため、伊豆諸島では雨が降り、局地的に雨量が増える可能性があります。





9日(日)から10日(月)は、低気圧や前線の影響で、雨の降る所が多いでしょう。短い時間にザッと強く降る所もありますので、急な強い雨にご注意ください。東北の太平洋側や関東でも、にわか雨がありそうです。最高気温は、平年より高い所が多いでしょう。東海から西は20℃以上の日が多く、福岡市は25℃に迫る日もあります。ただ、晴れる日ほど朝晩の冷え込みが強まり、朝晩と昼間の寒暖差が大きくなりそうです。体調を崩さないように、調節しやすい服装でお過ごしください。

後半(11日〜16日) 広く昼間は過ごしやすい陽気

11日(火)から13日(木)は、広い範囲で晴れる見込みです。14日(金)は、西日本で雨の降る所があるでしょう。北陸から北の日本海側も雪や雨が降りそうです。15日(土)と16日(日)は、各地で晴れ間が広がる見込みです。



最高気温は、北海道は平年並みでしょう。東北から九州は平年並みか平年より高い所が多く、晴れる日は日差しの温もりを感じられそうです。朝晩の冷え込みが強まり、北海道では1℃くらいまで下がる日もあります。東北も朝晩は5℃くらいまで下がって、暖房が必要なくらいでしょう。季節の変わり目ですので、体調管理にご注意ください。