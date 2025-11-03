ハンズに聞いた！遠征快適トラベルグッズ7選【推しを楽しむ「沼ギア」総特集】

【推しを楽しむ「沼ギア」総特集】

聖地巡礼、推しの地方公演、城や寺社などのスポット巡りなど、推し活には遠征がつきもの。そんな長時間の移動や宿泊先での滞在を快適にしてくれるトラベルグッズを紹介。ハンズにおすすめアイテムを聞いた。

＊ ＊ ＊

コロナ禍収束から3年が経ち、すっかり旅行需要も回復。年末年始やお盆などの長期休暇には、以前のように旅行や帰省を楽しむ人も多い。それと同様に、推し活での遠征も活発化。そんな長時間の移動に活躍するのが、ネックピローや耳栓などのトラベルグッズだ。

「トラベルグッズは旅行だけでなく、出張や帰省、推し活の遠征など幅広い用途で利用されるため、安定した人気があります。移動や宿泊を快適にするアイテムを探されるお客様も多くいらっしゃいます」

このように話すのは、ハンズ広報部の玉野さん。特に最近は、軽量・コンパクトであることに加え、多機能なアイテムやデザイン性に優れた商品が選ばれる傾向にあるという。

「例えば、手のひらサイズまで小さくなるネックピローや、簡単に圧縮できる収納ケースなど、持ち運びやすさと実用性を兼ね備えたアイテムが人気です」

こうした便利なトラベルグッズを用意しておけば、推し活の遠征をもっと快適に楽しめる！

ハンズ 広報部

玉野早紀さん

マスキングテープ集めにハマり中。種類が豊富で、メーカーやシリーズによって質感や切り心地が異なるのも魅力とか。「カラーやメーカーごとに並べたり…見ているだけで癒しです」

【遠征する】

1. 約30秒で膨らむ携帯ネックピロー

ジーアイエア

「ポンプ式ネックピロー」（各3960円）

移動中にサッと膨らませて使えるので、長時間の遠征移動も快適。肌触りの良いマイクロベルベット素材を使用しているのも特徴です（玉野さん）

本体の丸いポンプを押すことで、最速30秒で膨らませることが可能なネックピロー。空気穴のボタンを押すと空気が抜け、自分好みの固さに調整できる。コンパクトに持ち運べる収納ポーチ付き。

2. マシュマロ触感の快眠セット

リラクシーズ

「アイマスク付もちもちピロー」（各3278円）

可愛らしいデザインで移動中のリラックスタイムも楽しく、写真映えもするので旅気分を盛り上げてくれます。デザインも豊富です（玉野さん）

ヨーロッパで人気のクッション型携帯枕とアイマスクのセット。かわいい動物のキャラクターデザインと、ふわふわでモチモチとしたマシュマロのような触り心地に癒やされる。英国発の注目アイテム。

3. かわいい耳栓で適度にノイズカット

ソニック

「お花の集中耳栓 シリコンタイプ」（1320円）

「ハートの集中耳栓 シリコンタイプ」（1320円）

移動中に寝る際や、宿泊先でのちょっとした休憩に。また、ライブ前の集中タイムにも活躍。デザインがかわいいので気分も上がります（玉野さん）

周囲の音を、無音と雑音の間くらいのボリュームに抑えるデザイン耳栓。適度なノイズが心地良く、集中力を高める際にもちょうどいい。持ち運びに便利な柔らかいシリコンケース付き。

4. 推しのカラーを選べば気分が上がる

コンサイス

「タイトフィット スーツケースベルト50」（各1760円）

豊富なカラーバリエーションもおすすめのポイントです。推しのイメージカラーと同じ色を選べば、持ち物まで推しの色に染められます（玉野さん）

スーツケースにしっかりフィットして荷物の飛び出しを防ぐ。ベルト部分はゴムで伸縮するため、大きめのスーツケースにも対応。バックル式で着脱も簡単。長さ約190cm。

5. 静かでスムーズな移動をサポート

ゴーウェル

「キャスターカバー 8個セット」（880円）

夜行バスや新幹線移動など、静かに移動したい時に役立つアイテムです。また、床の汚れを気にせずホテルの部屋にも持ち込めます（玉野さん）

スーツケースのキャスターを汚れや傷から守り、走行音を低減できるダブルキャスター専用カバー。愛用のスーツケースのキャスターがボロボロになってきた際にもおすすめ。

6. スーツケースとバッグをひとまとめ！

ゴーウェル

「バッグとめるベルト 3.0」（各1540円）

荷物をまとめて持ち運べるので、移動時のストレスを大幅に軽減できます。お土産やグッズで荷物が増える遠征にも重宝するアイテムです（玉野さん）

幅広ベルトと強力ゴムで、サブバッグをスーツケースにがっちり固定できるアイテム。スーツケースのハンドルに通してカバンを留めるだけ。簡単装着で移動が楽に！

7. ファスナーを閉めるだけで荷物を圧縮

ソロ・ツーリスト

「圧縮式衣類収納ケース L」（2200円）

かさばる衣類をすっきり収納できるので、グッズやお土産を入れるスペースをしっかり確保できます。旅行や推し活の遠征に大活躍！（玉野さん）

周囲のファスナーを閉めると、高さを10cmから3cmに圧縮できる収納袋。ファスナーは引きやすく、生地を挟み込まないように設計。フタ部分にポケットも備える。W34×D27cm

>> 特集【推しを楽しむ「沼ギア」総特集】

※2025年10月6日発売「GoodsPress」11月号40-41ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／津田昌宏＞

【関連記事】

◆「つくる」「使う」の先へ。エンダースキーマとともに生み出す唯一無二のフライターグ

◆寝ホン難民、ついに救われる。finalのチル特化イヤホンは寝転んでも快適

◆フリースの弱点を解消したゼログラムのフリースは秋冬春＆雨の日の活躍間違いなし