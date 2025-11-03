リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「お城がいいね」が、「2025年秋のお城トレンドアクセスランキングベスト30」を発表しました。

【画像】「首里城」「彦根城」「名古屋城」もランクイン！ TOP30を全部見る！

ランキングは、2024年9月1日〜11月30日の期間のデータをもとに、2025年10月15日に集計。総検索数37万901件の中から「オススメ度」が3.5以上のお城を抽出、検索数の多い順に集計し、厳正なる審査を経て作成しているとのことです。

3位は「大坂城」（大阪市）でした。豊臣秀吉が築城した城で、天守が歴史博物館になっています。秋になると、天守前にある推定樹齢300年の大イチョウや、ケヤキ、紅葉を園内各所で見ることができます。

2位には「松本城」（長野県松本市）がランクイン。天守が国宝になっており、漆塗りの黒壁に覆われた「漆黒のお城」としても知られています。紅葉の見ごろは10月下旬で、天守が紅葉に彩られます。

そして、1位は「姫路城」（兵庫県姫路市）となりました。姫路公園内に位置する「好古園」では、毎年ライトアップイベントの「紅葉会」が開催され、昼間とは異なる景観となっています。