宝塚歌劇団元雪組トップの彩風咲奈が３日までに自身のインスタグラムを更新。宝塚大劇場のグッズショップにある後任で現雪組トップの朝美絢のグッズの前で「推し活」している様子をアップした。



【写真】朝美絢グッズを真剣に選ぶ彩風咲奈が可愛すぎる

「OSHIKATU…オシカツ…推し活！！！！！！」と朝美のグッズの前で満面の笑みを浮かべた彩風。グッズを手に取り真剣な面持ちで吟味。ようやく選んだ品物を購入し、グッズショップのキャトルレーブの前でうれしそうな表情でショップバッグを手にしていた。



ハッシュタグに「#朝美絢様」と本気の推し活モード。さらにコンビを組んだトップ娘役の夢白あやをはじめ、杏野このみ、莉奈くるみも現在宝塚大劇場で上演中の『ボー・ブランメル～美しすぎた男～／Prayer～祈り～』で退団するため「退団者の素敵な雪娘のお三方 まずは、大劇場公演千秋楽まで元気に駆け抜けられますよう」とつづった。



そんな“推し活”する彩風にファンも「もうヲタク心の真骨頂やん!と震えた」「あーさが好きすぎるのが可愛い」といった声があがっていた。



彩風は2007年93期生として首席入団。173センチと長身で小顔でバランスのいいスタイルと得意のダンスで、早くから注目される。21年、望海風斗の後任として雪組トップスターに。代表作に「CITY HUNTER」「蒼穹の昴」「ベルサイユのばら―フェルゼン編」などがある。24年10月退団後。26年3月開幕のミュージカル「天使にラブ・ソングを～シスター・アクト～」に主演する。



（よろず～ニュース編集部）