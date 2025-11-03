◇HBM問題に深く入り込んだサムスン電子

メモリー需要全般が増えるものと予想され証券街はサムスン電子とSKハイニックスの業績予測値と目標株価を相次いで上げている。

IBK投資証券と有進投資証券はサムスン電子の目標株価を14万ウォンまで引き上げた。世界的投資銀行のJPモルガンもサムスン電子が来年に過去最大の営業実績（DRAM平均販売単価前年比26％上昇）を上げると予想し目標株価をこれまでの10万ウォンから13万5000ウォンに調整した。先月末基準で55万9000ウォン水準であるSKハイニックスの目標株価を75万ウォンと提示した証券会社もある。

ある半導体専門アナリストは、「証券会社が目標株価を上げ続ける状況では株価はちょっとやそっとでは鈍化しない。今後悲観論を提示するアナリストが現れ提示された目標株価との乖離が大きくなれば株価が下落するかもしれないが、いまはそうした時ではない」と指摘する。

メモリースーパーサイクルにもっと大きく笑うのはサムスン電子だ。サムスン電子はメモリー製品需要に対応できる遊休生産能力がSKハイニックスより優位にある上に、これまで株価も比較的上がっていないためだ。実際に証券街ではこれまでサムスン電子の株価を押さえ付けてきたエヌビディアのHBM技術検証問題が痕跡をなくした。

現代車証券センター長のノ・グンチャン氏は「オープンAIがサムスン電子にメモリーを要請するなど需要が拡張しエヌビディアの技術検証問題への見方にも融通性ができた」と説明した。

◇株価に冷や水浴びせる変数は

カギは中国だ。中国企業はメモリー技術力を急速に追撃している。まだ中国が高仕様半導体を望む米ビッグテックの需要に対応するのは難しいが、中国がメモリー供給を大きく膨らませる場合、全般的な製品価格が下落する可能性がある。中国だけでなくサムスン電子、SKハイニックス、マイクロンの世界3大メモリーメーカーが一斉に増設に出れば今後株価上昇の負担になり得る。

SKハイニックスは先月29日の7−9月期業績発表で、「急増する需要に対応するには来年度の設備投資が相当な規模で増えなければならないだろう」と明らかにした。世界的半導体リサーチ機関であるテックインサイツは2027年からメモリーメーカーが本格的に増設に出て供給過剰が現れHBM市場が調整局面に進入すると予想した。

DRAM価格はサムスン電子とSKハイニックスの株価を予測する先行指標として活用される。もちろん当分はメモリー好況が続くだろうということに異論はない。韓国政府の証券市場活性化政策効果で急激に上がった韓国総合株価指数（KOSPI）が再び下落傾向に転じても、サムスン電子とSKハイニックスはKOSPIと別に動く可能性も提起される。

ヤン・ヒチャン氏は「いまのメモリーサイクルはAI技術が触発した世界的好況に乗ったもので、KOSPIが下落しても関連株の株価は上がるだろう。韓国の銘柄だけでなく、マイクロン、サンディスク、ラムリサーチなど米国の銘柄にも関心を持つ必要がある」と強調した。

◇どのように投資すべきか

サムスン電子とSKハイニックスは個別銘柄を直接買うこともできるが、上場指数ファンド（ETF）で多様な投資構造を組むこともできる。

まずサムスン電子とSKハイニックスに集中する方式だ。両社の編入比率が大きいETFを選択すれば良い。「HANARO Fn K−半導体」「TIGER半導体TOP10」「KODEX半導体」「TIGER半導体」などは高い割合で両社の株式を組み込み、残りは韓国の半導体素材・部品・装備企業の株式を入れている。メモリーメーカーが設備投資に出る可能性が大きいならば韓国の半導体素材・部品・装備種目を中心に投資構造を組むのも方法だ。

主要商品では「RISE非メモリー半導体アクティブ」などがある。世界的な半導体好況に乗る形態も可能だ。「ACEグローバル半導体TOP4Plus」はSKハイニックスに25．31％、サムスン電子は3．88％を編入し、残りはエヌビディアなど米国半導体銘柄を入れている。