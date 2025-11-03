2025年度、各地でクマが目撃され、秋田県では1000頭を超えるクマが駆除されるなど、まさに“異常事態”となっています。バンキシャ！が、秋田県の猟友会で活動する「クマハンター」に密着しました。知られざる、ハンターの1日とは。【真相報道バンキシャ！】

■日常生活を脅かす…人を襲ったクマ

「先生いらっしゃいますね。失礼します」

10月31日、訪ねたのは、クマの生態に詳しい、岩手大学農学部の山内貴義准教授。貴重な“あるもの”を、見せてくれた。

「これは…すごいなこれ」

クマの頭蓋骨と前足の爪。すべて本物だ。2025年、岩手県内で人を襲った個体を、自治体から提供を受け、研究のため保管しているという。許可を得て、手にとると…

「すごい爪」

このするどい爪と牙が今、各地で人々の日常生活を脅かしている。

■クマに襲われる…過去最悪の“異常事態”

10月29日の早朝には、山形県南陽市の小学校にクマが侵入。ほかにも、高校の敷地内。さらには、山内准教授が勤める岩手大学でも、2日連続で目撃された。

岩手大学 山内貴義准教授

「（クマが）この辺に入り込んだみたいです。なので、警察が、人が入れそうなところは全部封鎖して」

「（今年の状況は）めちゃくちゃ異常だと思います。年々行動が大胆になってきて、一部凶暴化している可能性はある」

過去最悪の、全国で12人がクマに襲われ亡くなるという“異常事態”。

バンキシャ！は、まさに今、最前線でクマと向き合っている、ある猟友会に密着。その過酷な実態とは―。

ハンター

「誰か行くようにする。鉄砲持って行くから」

■秋田県“クマハンター”の日常…市民のために

日が昇ってまもない、10月31日午前6時すぎ。バンキシャ！は、秋田市の猟友会に所属するハンターを訪ねた。会社に行く前、“やること”があるという。

秋田市の猟友会所属 ハンター

「いまから仕事なんだけど、オリの巡回してから出勤しようと思っています」

猟友会では、住民などからの要望で、クマの出没が多い場所に箱ワナを設置。その様子を確認して回るという。バンキシャ！も同行させてもらった。

「毎朝やっている？」

ハンター

「ええ、そうです。一般市民のために、できるのは猟友会だけなので」

クマが活動をはじめる4月から、毎朝欠かさずパトロールを続けているという。まず向かったのは、りんご園だ。

ハンター

「あの上に1基」

「あ、あの奥か」

ハンター

「（入り口が）上がっている状態なので入っていない」

箱ワナの中にクマの姿はない。

「ここのオリは直近もかかっている？」

ハンター

「ここのりんご園では4頭」

その後もパトロールを続ける。20分間で3か所を回ったが、クマはワナにかかっていなかった。

「お仕事、頑張ってください。ありがとうございます」

■クマ出没・被害多数…箱ワナで捕獲の現場

1日。秋田県湯沢市の猟友会からクマがワナにかかったという情報を得て、現場へと向かった。ハンターとともに車を降りると…

「ああ、クマいます。結構大きいです」

体長およそ1mの成獣。

湯沢市では、かつてないほどクマの出没や被害が多いため、駆除するかどうかは猟友会に一任されている。今回は駆除を行った。しかし、これで終わりではない。

■知られざるハンターの活動 次の箱ワナ設置へ

湯沢市の猟友会

「オーライオーライ」

カラになった箱ワナを車の荷台へ。重さは、実に100キロを超える。

猟友会

「せーの！はいストップ！」

「ゆっくりおろそうか、いやだめか！」

「大変そうだ…」

6人がかりでようやく載せることができた。

「扉も2人がかり」

■箱ワナを運搬、洗浄…準備も大がかり

箱ワナを載せて向かった先は、近くの田んぼ。用水路の水を吸い上げると…

「すごい水圧」

高圧洗浄機で洗い始めた。

「洗わないといけない？」

湯沢市の猟友会所属 ハンター

「いけない。前のクマのにおいも入っているから」

「そのまま設置すれば（次のクマが）入らない。ほとんど入らない」

■深刻なクマ被害の実態…りんごの木にも

箱ワナの掃除が続く中、ハンターが近くのりんご園に案内してくれた。真っ赤な実のなる木。だがその周りには…

湯沢市の猟友会所属 ハンター

「すごいよ、ほら」

「これ全部ですか。上まで折れちゃっている」

りんご園農家

「（クマが）折って食べるんだよ」

こうしたクマ被害は至るところに…

「枝が折られれば、3年4年くらい収穫できない」

「大損害だよ」

■新たにワナ設置中…他の場所へハンター出動依頼

一方、箱ワナの洗浄は約20分かけて終了。

クマが出没している別の場所に仕掛けなおす。中には、香りでクマをひきつけるための味噌や、果樹園で分けてもらったりんごを入れる。

その時、ハンターのスマートフォンに着信が。市役所からの電話だ。

湯沢市の猟友会所属 ハンター

「誰か行くようにする。鉄砲持って行くから。もし撃てれば。一応巡回してみます」

「クマが柿の木にあがってたんだと。1.5メートルくらい大きいやつだと」

すぐに別のハンターが現場へ向かった。

■ハンターに大きな負担…自衛隊が支援へ

こうしてクマの駆除から3時間。ようやく箱ワナを仕掛けなおした。

ハンターたちにとって大きな負担になっている、箱ワナの運搬や設置。これに、ようやく政府が動いた。

自衛隊がこうした活動を支援する方向で、調整を進めているという。

「こういう作業を自衛隊がやると楽になる？」

ハンター

「一緒にやればな。重いからみんなで持ってやればいい」

■課題は山積…報酬額の実情やハンターの減少

しかし、ハンターにとって重い負担となっているのは、それだけではない。

秋田市の猟友会所属 ハンター

「ボランティアみたいなものだよ」

ハンターにかかる重い負担。課題は山積している。秋田市ではこれまで、出動1回につき報酬を支給していたが…

ハンター

「おりの設置等に対して、1人4000円。まあボランティアみたいなものだよ」

秋田市は、11月からこの出動報酬を倍の8000円に増額した。しかし自治体によって、報酬額には差があるのが実情だ。

また、同じ秋田市のハンターは、別の課題を指摘する。

猟友会所属 ハンター

「（猟友会は）もともと趣味の会の集まりだから、同じ猟友会でもクマには関わりたくないという人も少しいる」

さらに猟友会メンバーも減少しているという。クマによる被害を食い止めることはできるのか。

（11月2日放送「真相報道バンキシャ！」より）