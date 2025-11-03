ワンコに酸素室に入ってもらいたい時にオヤツで釣っていたら、「酸素室＝オヤツをもらえる場所」と学習したようで…？食いしん坊で賢いワンコの行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破。「かわいすぎるｗ」「笑ってしまいました」といった声が寄せられています。

【動画：犬に『酸素室に入れたらオヤツをあげる』と教えた結果…思いもよらない『まさかの副作用』】

ワンコをオヤツで釣って酸素室に入れたら…

YouTubeチャンネル「ペコビーたん」には、ビーグルの「ペコ」ちゃんの日常が投稿されています。

ペコちゃんはアレルギー対策としてペット用の酸素室を使い始めたのですが、最初はなかなか入室してくれなかったそう。しかし飼い主さんがオヤツで釣って酸素室に誘導し、中にいる間も定期的にオヤツをあげていたら、酸素室を気に入ってくれたようだったとか。

ある日、リビングにペコちゃんの姿が見当たらないので、「もしかして…」と酸素室を見に行ってみたら…？なんとペコちゃんは自ら酸素室の中に入り、飼い主さんがオヤツをくれるのを待っていたそうです！

食いしん坊ゆえの賢い行動

そして飼い主さんがそばに行くと、出入り口からお顔をひょっこり出して「いい子でしょ？ちゃんと入ってますよ」とアピールするペコちゃん。食いしん坊ならではの賢い行動に、感心すればいいのか呆れたらいいのかわからなくなってしまいますね！飼い主さんも「どれだけ飢えているの…」と思わず笑ってしまったそう。

飼い主さんもオヤツをあげたい気持ちは山々なのですが、食べ過ぎは体に悪いので催促をスルーすることに。するとペコちゃんは「約束が違う！」とばかりに、酸素室を内側からお手々で掘って猛抗議し始めたとか。よほどオヤツが食べたいようです…。

賢さを発揮して酸素室から脱走！

全力の抗議はいい運動になると思い、黙って様子を見ていた飼い主さん。するとペコちゃんはお手々で器用にファスナーを下げ、勝手に出入り口を開けてしまったとか。そして「オヤツくれないなら、もういいもんっ」とばかりに酸素室から脱走！

飼い主さんが「偶然開いただけかな？」と思って酸素室の中に戻してみたところ、ペコちゃんは再び自力でファスナーを下げて酸素室の外に出てきたとか。無駄に賢いペコちゃんに、「もっといい事に頭を使おうよ」と呆れてしまう飼い主さんなのでした。

この投稿には「すごい賢い」「面白すぎます」「知性を安売りせず自分の利益にのみ発揮するスタイルが素敵」といったコメントが寄せられています。

ペコちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ペコビーたん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ペコビーたん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。