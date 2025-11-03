阪神残留か、それとも――。猛虎を支えた怪腕デュプランティエが胸中を明かす「見知らぬ者として始まった年が、家族のように終われた」
阪神で異彩を放ったデュプランティエ(C)産経新聞社
リーグ制覇を果たした猛虎を支えた強力助っ人が、エモーショナルな心情を綴った。
現地時間11月2日、阪神のジョン・デュプランティエは自身のインスタグラムを更新。日本語のメッセージとともに、NPBでの1年を振り返った。
【動画】まさしくゴイゴイスー！ デュプランティエの奪三振ショーをチェック
藤川球児監督の下、「凡事徹底」を掲げた25年の阪神は2位DeNAに13ゲーム差をつけてリーグ制覇。独走を支えたうちの一人が、鳴り物入りで入団したデュプランティエだった。
シーズン終盤こそ下肢のコンディション不良で欠場が続いた31歳だったが、前半戦は先発ローテーションでフル回転。最終的に15試合に先発し、6勝3敗、防御率1.39、WHIP0.81、奪三振率11.22のハイアベレージを残した。
すでに来季もNPBでのプレー意志を表明しているデュプランティエは、「見知らぬ者として始まった年が、家族のように終われた。なんて素晴らしい一年だったのだろう」と回想。さらに「優勝に貢献する機会を与えてくれた阪神タイガースという組織に心から感謝している。この1年は間違いなく、私の人生で最高の年の一つだ。このチームの一員になれたことを心から幸運に思う」と阪神への愛を記した。
「故郷を離れたが、私の周りにいる皆さんが大阪を第二の故郷にしてくれた。世界のはるか彼方でこれほどの喜びと安らぎを感じられたのは、この世で最高のサポートシステムがあったからこそ。そしてタイガースファンの皆さん、今年一年間の声援に心から感謝したい。皆さんのためにプレーできたのは、私の人生における喜びだった」
猛虎への感謝を記したデュプランティエだが、今後の去就はいまだ不透明ではある。無論、阪神は引き留めに全力を傾ける意志を示しているものの、すでにNPB球団、そしてメジャーからの関心も集めている。
果たして、日本球界で異彩を放った怪腕の来季はどうなるのか。「ぼちぼちいこか」と日本語で投稿を結んだ男の決断に注目が集まる。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］