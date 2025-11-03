¡ÖÎ¾Â¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¡×¥µ¥è¥Ê¥éÀä¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿B¥¸¥§¥¤¥ºÌ¾¼ê¤Ë¡È¶¼Ç÷¡É¡¡ËÜÎÝ¥¢¥¦¥È¤ÎËÜ¿Í¤Ï»æ°ì½Å¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼áÌÀ
²Ì´º¤ËËÜÎÝ¤Ø¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥Ê¡¼¡á¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡(C)Getty Images
¡¡¤Þ¤µ¤Ë»æ°ì½Å¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë5-4¤È¾¡Íø¡£11²óÉ½¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡¢9²óÅÓÃæ¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡9²óÉ½°ì»àÌµÎÝ¤Ç¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡£32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È2»à¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¡È°Ì´¡É¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Û¤É¤ÎÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬¡ÖÈà¤é¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¤â¹¥µ¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±9²óÎ¢¤Ë·Þ¤¨¤¿1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤¬¥Ë¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥«¥¤¥Ê¡¼¡á¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡¤ÏÍ¦ÌÔ²Ì´º¤ËËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤ò¹¥Êá¤·¤¿ÆóÎÝ¼ê¥í¥Ï¥¹¤ÎÁ÷µå¤¬¤ï¤º¤«¤ËÂ®¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤âÃæ·ø¼ê¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¹¥¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÈãÈ½¤Î¤ä¤ê¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÎÝ¤ÇÊ°»à¤·¤¿¥«¥¤¥Ê¡¼¡á¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢30ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥ÁÌî¼ê¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥É¤Ï¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¯¡¢¤½¤Îº¹¤¬¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åö¿Í¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ»¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡ØÎ¾Â¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSportsnet¡Ù¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥ó¡á¥¹¥ß¥¹µ¼Ô¤Î¼èºà¤Ç¥«¥¤¥Ê¡¼¡á¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¤¬¡Ø¥Ù¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¶¯¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Èô¤ó¤À¤È¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¡Ê¥Ð¡¼¥·¥ç¡Ë¤ÎÂÇ¤ÄÂÇµå¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£»°ÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¤¹¤°Ëµ¤Ë¤¤¤¿¤·¡¢Êá¼ê¤«¤é¤Î¸£À©¤â·Ù²ü¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥À¥Ö¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¾®¤µ¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥Õ¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤ä¤ì¤ë°ìÈÖ¤¤¤¤ÁªÂò¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¥«¥¤¥Ê¡¼¡á¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾¼ê¤ÎÊ³Æ®¤ËÈðëîÃæ½ý¤Î¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Î¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]