うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
現在、未来、両方狙う。
活気に満ちて、毎日が慌ただしく過ぎていきそう。
あなた好みのお楽しみがいっぱいで、時間がいくらあっても足らないでしょう。でも、目先のことだけに夢中になるのは、もったいない。半年、1年先の予定も組んでいくと、親しさ、面白さが未来につながっていきます。
仕事は、キャリアアップのチャンス。知識や技術の習得で、よい指導者と出会えそう。
オフは、スポーツの秋を楽しんで。通えるか不安でも、スポーツジムやスタジオの会員になってしまうのが手。社交は裏表なく、ストレートに。
愛は、成就へ。告白、プロポーズのチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）欲張りさんにツキが。
