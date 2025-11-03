みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
保険をかけて。
あれこれ立て込み、忙しくなりそう。
ただでさえやることがあるのに、割り込み仕事があったり、人の指導や雑用が回ってきたりするでしょう。みんな、あなたを魔法使いだと思っているのです。正体を見破られないように、あちこちに種を仕掛けて、あっと言わせていきましょう。不可能を可能に変える、むちゃぶりをこなすことで、評価が上がっていくはず。
なお、頼みにしていた先に支障が出る恐れも。万一の備えもしながら進めると、完璧です。
オフは、体調管理をしっかりと。休める時に休みましょう。
愛は、ガイド付きのデートが新鮮です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）多忙な1週間。
