やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
直感を研ぎ澄ます。
第一印象がすべて。
常識や世の中の評価など、あなたには、必要がないでしょう。パッと見た時に本質を見抜き、評価を下せるはず。パッとひらめいたこと、思ったこと、感じたことを大事にして、反射神経だけでやっていく訓練をしましょう。
みんながやるから、自分もやる的な忖度（そんたく）、協調性は今週は不要です。自分の正直な気持ち、気分優先で毎日を組み立てていくと、ノーストレスで過ごせるはず。
オフは、イベントをチェック。好奇心をくすぐられたら、のぞいてみて。
愛と社交は、波長をチェック。「今日は違うかも」なら早めの解散が平和です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
