【今週の運勢】2025年11月第2週の「やぎ座（山羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

“秒”でジャッジを。
直感を研ぎ澄ます。

第一印象がすべて。

常識や世の中の評価など、あなたには、必要がないでしょう。パッと見た時に本質を見抜き、評価を下せるはず。パッとひらめいたこと、思ったこと、感じたことを大事にして、反射神経だけでやっていく訓練をしましょう。

みんながやるから、自分もやる的な忖度（そんたく）、協調性は今週は不要です。自分の正直な気持ち、気分優先で毎日を組み立てていくと、ノーストレスで過ごせるはず。

オフは、イベントをチェック。好奇心をくすぐられたら、のぞいてみて。

愛と社交は、波長をチェック。「今日は違うかも」なら早めの解散が平和です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)