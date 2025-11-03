連日、各地で目撃されているクマ。おととい、市の職員がクマに襲われ大けがをした南陽市ではきょうも警戒が続いています。

【写真を見る】クマは箱ワナにかからず...しかし防犯カメラに現場近くをうろつくクマ 南陽市職員がクマに襲われ大ケガ 県内でクマ目撃相次ぐ（山形）

また、きのうには舟形町の住宅敷地内に一時クマが居座るなど、出没が相次いでいます。

南陽市ではおととい、クマの警戒にあたっていた市の男性職員がクマに襲われ右手を骨折する大けがをしました。

先月２９日には赤湯小学校の入り口ドアがクマに破壊されるなど、市街地でクマの出没が相次いでいます。





南陽市は現場付近に箱ワナを３つ仕掛けています。

けさの段階で捕獲には至っていませんが、きょう未明には現場近くをうろつくクマの姿が防犯カメラに捉えられていていました。

土地の所有者「（市から電話があって）どうもこの辺の近くにいるみたいなので、クマを捕獲する部屋仕掛けさせてくれって。ここにも柿の木あるから」



ワナの近所に住む人「あれワナか。孫も今学校送り迎えしてるから、クマスプレーも買ってるし」

■住宅敷地内の小屋にクマ居座る

クマは各地で出没しています。

きのう午後には、舟形町舟形のそば畑でクマ１頭が目撃されました。

このクマはその後、近くの住宅敷地内の小屋に入り込み居座る事態となりました。

その後、クマは猟友会が設置した箱ワナにかったということです。

このクマによる人や物への被害は確認されていません。

クマはきょうも寒河江市日和田の道路上で目撃されるなど、出没が相次いでいます。