北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手が、11月2日に自身のInstagramを更新。早稲田大学野球部に所属している弟・清宮福太郎さんとの兄弟愛があふれる投稿に、反響が寄せられています。

「兄ちゃんも嬉しかった！！！」

同日に行われた東京六大学野球の早慶戦で大学ラストゲームでリーグ戦初安打を放った福太郎さん。清宮選手は5枚の写真を投稿し、「福太郎、初ヒットおめでとう！」「良い仲間たちに恵まれたな！！兄ちゃんも嬉しかった！！！」と祝福しています。

公開した写真は、いずれも福太郎さんとの思い出が詰まったショット。1〜3枚目の写真では、2人の幼少期のツーショットも披露しています。続けて清宮選手は「これは福太郎にしかできない野球人生。誇りに、自信に変えて生きていけ！とりあえず、おつかれさま！最高の弟！！またゆっくり家で」と、兄弟愛があふれるメッセージで投稿を締めくくっています。

この投稿に、コメントでは「兄弟愛に癒されました」「2人ともめんこい！！兄弟愛最高ですね！！！」「弟かっこよいね」「子供の頃の写真めちゃ可愛い〜」「涙が…」などの声が寄せられました。

父との過去ショットも公開

清宮選手はたびたび家族との写真をInstagramに投稿。6月15日には「いつもありがとう！　#父の日　#2人で神宮球場始球式」とつづり、幼少期に父と始球式に参加した際の貴重な写真を公開していました。家族愛があふれる清宮選手の投稿。気になった人はぜひチェックしてください。(文:宍戸 奏太)