「兄弟愛最高」清宮幸太郎、弟・福太郎との幼少期ショットでリーグ戦初安打を祝福！ 「弟かっこよい」
北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手が、11月2日に自身のInstagramを更新。早稲田大学野球部に所属している弟・清宮福太郎さんとの兄弟愛があふれる投稿に、反響が寄せられています。
【写真】清宮幸太郎、弟・福太郎との思い出ショット
公開した写真は、いずれも福太郎さんとの思い出が詰まったショット。1〜3枚目の写真では、2人の幼少期のツーショットも披露しています。続けて清宮選手は「これは福太郎にしかできない野球人生。誇りに、自信に変えて生きていけ！とりあえず、おつかれさま！最高の弟！！またゆっくり家で」と、兄弟愛があふれるメッセージで投稿を締めくくっています。
この投稿に、コメントでは「兄弟愛に癒されました」「2人ともめんこい！！兄弟愛最高ですね！！！」「弟かっこよいね」「子供の頃の写真めちゃ可愛い〜」「涙が…」などの声が寄せられました。
【写真】清宮幸太郎、弟・福太郎との思い出ショット
「兄ちゃんも嬉しかった！！！」同日に行われた東京六大学野球の早慶戦で大学ラストゲームでリーグ戦初安打を放った福太郎さん。清宮選手は5枚の写真を投稿し、「福太郎、初ヒットおめでとう！」「良い仲間たちに恵まれたな！！兄ちゃんも嬉しかった！！！」と祝福しています。
この投稿に、コメントでは「兄弟愛に癒されました」「2人ともめんこい！！兄弟愛最高ですね！！！」「弟かっこよいね」「子供の頃の写真めちゃ可愛い〜」「涙が…」などの声が寄せられました。