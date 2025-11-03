いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ミニマム化。
好きと大事なことに特化して。
運気はスケールダウン中。
いろいろなものが削ぎ落とされていき、少し不安になってしまうほど。でも、冷静に考えてみると、すべてなくてもいいもの、なんとかなるものだと気付くのでは？
連絡がない、順番が回ってこないのは、それ以外のことをやるべき時間だということ。今、ここにないもので、くよくよ悩むのはやめて、あるものをフル活用していけばいいのです。
特に、趣味や創作に打ち込むには、素晴らしい環境といえるはず。
仕事は、尊敬できる人の傘下に入って。オフは、弾丸旅行が新鮮。
愛は、夜更かしデートが心を一つにしそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)