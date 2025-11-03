【今週の運勢】2025年11月第2週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

ミニマム化。
好きと大事なことに特化して。

運気はスケールダウン中。

いろいろなものが削ぎ落とされていき、少し不安になってしまうほど。でも、冷静に考えてみると、すべてなくてもいいもの、なんとかなるものだと気付くのでは？

連絡がない、順番が回ってこないのは、それ以外のことをやるべき時間だということ。今、ここにないもので、くよくよ悩むのはやめて、あるものをフル活用していけばいいのです。

特に、趣味や創作に打ち込むには、素晴らしい環境といえるはず。

仕事は、尊敬できる人の傘下に入って。オフは、弾丸旅行が新鮮。

愛は、夜更かしデートが心を一つにしそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)