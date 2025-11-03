さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月3日〜11月9日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。
年末までのプランニングを。
計画性がキラリ！
残り少ない2025年のスケジュールを調整しましょう。年内にやりたいことをリストアップして、どこで実現させるのかを考えていくと、それほど時間が残っていないことに気付くはず。いつかやりたい、やるつもりのことも、今すぐスタートさせましょう。予約や打診をするにも、よいタイミング。
意志が強くなっているため、ダイエットや体質改善に乗り出すのもオススメです。ストイックなメソッドも、楽しくクリアできそう。
社交は、まとめ役が回ってきます。時間と場所の周知をしっかり。
愛は、リラックス。おいしいお茶をシェアして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
