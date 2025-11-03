パリ五輪女子レスリング76キログラム級金メダリストの鏡優翔（24）が3日、自身のインスタグラムで、会社設立を報告した。

「ご報告」として「このたび、鏡 優翔は株式会社 KAWAIIを設立しました」と報告。「オリンピックで金メダルを獲ってから、いろんな場所で子どもたちや高齢者のたくさんの笑顔に触れ合う中で、『もっと夢や生きがいを感じてもらえるきっかけを作りたい』と強く思うようになりました」とつづった。

「以前、ある高齢者の方にオリンピックでのメダルをお見せしたとき、『人生で初めてだ』と言っていただきました。私よりも何十年も人生経験をされている大先輩の方の“人生初”を私がきっかけで体感していただいたのがとっても嬉しくて印象的でした。このような機会をたくさん作りたいとも思えました」と思いを記した。

「まずその想いをカタチにする第1歩として、2026年3月21〜22日に私がレスリングを始めるきっかけとなった土地、栃木県宇都宮市でキッズレスリング大会を開催するための準備を進めており、子どもたちの挑戦を後押しすると同時に、地域の高齢者にもご参加いただける企画にしたいと思っております」とした。

「会社を設立するにあたってたくさんの方に支えていただきました！マネージャーさん、ロゴやウェブサイトのデザイナーさん、ヘアメイクさん、カメラマンさん、その他にも普段から支えてくださっていふみなさんにこの場をお借りしまして心から感謝申し上げます」と感謝。「また、競技の面では12月に開催される全日本選手権に出場予定です！オリンピック後の復帰戦になります！競技で成績を残せてこその、この活動となるのでしっかり練習を積み上げて、金メダルを獲得します」と金メダル獲得を宣言した。

「簡単な挑戦ではないからこそ、頑張る価値があると思っています。結果が全てのこの世界で必ずこの選択を正解にしていきます！これからも私の挑戦を温かく見守っていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いいたします」と呼びかけ、会社のリンクとともに「株式会社KAWAII 代表取締役社長 鏡 優翔」と記した。