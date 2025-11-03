きょうは上空の寒気の影響で、日本海側で大気の状態が不安定になるでしょう。北陸など日本海側では断続的に雨が降り、雷雨になる所もありそうです。関東から九州は太平洋側を中心に晴れますが、関東は夕方にかけてにわか雨の所がありそうです。雨の時間は短く、範囲は狭いです。また、寒気が入る午後は全国的に北よりの風がやや強く吹き、風が冷たく感じられそうです。近畿は木枯らし1号になります。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：10℃ 釧路：10℃

青森 ：12℃ 盛岡：11℃

仙台 ：16℃ 新潟：15℃

長野 ：11℃ 金沢：14℃

名古屋：18℃ 東京：21℃

大阪 ：18℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：16℃

高知 ：20℃ 福岡：19℃

鹿児島：22℃ 那覇：26℃

あすは西日本の太平洋側で雲が多い時間があるほかは、広く晴れるでしょう。ただ、朝は冷え込みが強まり、東京や名古屋、高知などで今季最低気温を更新しそうです。水曜日は太平洋側で雲が多く、近畿や四国でにわか雨があるでしょう。