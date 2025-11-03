セリアにダッシュ！→かわいすぎる【バスボールの中身】が2千いいね「かわいいいい」「これはほしい」【ママリ】

ファスナーをパクッ！セリアの【ぱくっとあにまるチャーム】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぱたこ(ta_ya_yu)さんの投稿です。さまざまなかわいい物やアイデア商品が見つかる100円ショップ。見て回っていると、お宝発掘をしている気分になりませんか？ぱたこさんは、セリアで見つけたバスボム「ぱくっとあにまるチャーム」を投稿。今すぐセリアに買いに走りたくなるかわいさに、注目が集まりました。

ぱたこ(ta_ya_yu)さんは、次男が選んだというセリアで見つけたバスボム「ぱくっとあにまるチャーム」を投稿。今すぐセリアに買いに走りたくなるかわいさに、注目が集まりました。

次男が選んだ「ぱくっとあにまる」ってバスボム…めっちゃ可愛い😍❤️

ファスナーに付けられるの❤️

これ激カワ😆✨

これもっと欲しい！！！

思わず「かわいすぎる！」と口からこぼれました。洋服や鞄などのファスナーにこんなチャームが付いていたら、見るたび癒されてしまいます。バスボムを使った際に中からチャームが出てくるので、お風呂が楽しみになりますね！ランダムなのでわくわく感も。



この投稿には「こういうのってお風呂で使える系しかないけどこれは実用性あっていいねぇ子ども喜ぶやつ！」「何が出るか楽しみ～」といったコメントが寄せられていました。



普通の動物チャームもかわいいですが、こうした動きのあるデザインのチャームも素敵です。思わず全種類集めたくなってしまう、セリアの【ぱくっとあにまるチャーム】をぜひ探してみてくださいね。また、小さなお子さんがいるご家庭では誤飲に十分ご注意ください。

