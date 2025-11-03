三浦翔平「東リベ」マイキーのコスプレ披露「かっこいい」「迫力ある」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の三浦翔平が11月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。10月31日に東京ガーデンシアター「NOGOOD TV HALLOWEEN FES 2025」でのコスプレ姿を投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳イケメン俳優「かっこよすぎる」金髪ロン毛コスプレ姿
三浦は同イベントで「東京リベンジャーズ」の「無敵のマイキー」こと佐野万次郎のコスプレを披露。金髪に白いTシャツ、その上に学ランを羽織っており、学ランにはマイキーのものの特徴である「初代総長」「唯我独尊」という刺繍が施されている。
この投稿は「似合う」「かっこいい」「ハマりすぎ」「迫力ある」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
