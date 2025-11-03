½÷ÀÈÇ¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤Ç³èÆ°¤Î38ºÐ½÷Í¥¡¢¡È¤ª¿¬¤Îµ²±ÁÓ¼º¡É¤ò¹ðÇò¡Ä¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©¡ÖÊâ¤¯¤È¤¤Ë¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤ë¡×
¡È½÷ÀÈÇ¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅ·¾åÃÒ´î The Grace¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²Î¼ê·ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¡Ö´õ¾¯¼ÀÉÂ¡×¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¡ÖÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÈÂç¸å²ù¡É¤Î¾×·â¥¿¥È¥¥¡¼
10·î30Æü¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥§¥Á¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¡£Å·¾åÃÒ´î The Grace¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥ê¥Ê¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï4¿Í¤Ë¤è¤ëÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¡ÖÆþµï¿½¹ð½ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¡È¤ª¿¬¤Îµ²±ÁÓ¼º¾É¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿Ò¤Í¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö»ä¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤¬µ²±¤ò¼º¤¦ÉÂµ¤¤À¡£¶ÚÆù¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÊâ¤¯¤È¤¤â¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤»¤¤¤Ç¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¤ª¿¬¤Îµ²±ÁÓ¼º¾É¡É¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥È¡¦¥¢¥à¥Í¥·¥¢¡×¤ä¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¾É¸õ·²¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ìÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëç½Éô¤Î¶ÚÆù¤¬Äã²¼¤¹¤ë´õ¾¯¤Ê¶Ú¹ü³Ê·Ï¼À´µ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï1987Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î38ºÐ¡£¤«¤Ä¤Æ¡È½÷ÀÈÇ¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅ·¾åÃÒ´î The Grace¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï²Î¼ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î²ñ¼Ò°÷¤È·ëº§¡£µó¼°¤Ç¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï2022Ç¯9·î¤ËÌ¼¤Î¥é¥¦¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢°é»ù¤ËÎå¤àÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤ËÇ¤ò·Á¾Ý²½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£