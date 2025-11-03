新日本プロレスが来年１・４東京ドームで行う棚橋弘至「引退試合」まで４日で残り２か月となる。

棚橋の引退は昨年１０・１４両国国技館大会で自身が表明。今年に入り引退ロードで様々な選手とシングルマッチを行っている。

２０００年代から新日本、そしてプロレス界全体を牽引した絶大な功績をマットに刻んだエース。引退試合まで残り２か月に迫ったが、肝心のラストマッチの対戦相手は現在まで未定となっている。

そんな中、２日の岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館）大会で急展開が起きた。

岐阜・大垣市出身の棚橋とってふるさとでのラストマッチ。札止めとなった大会でＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太に挑戦したが激闘の末、敗れた。

ただ、この試合で注目すべき技を棚橋は繰り出した。かつてのライバルでＷＷＥスーパースターの中邑真輔の必殺技「ランドスライド」を炸裂させたのだ。

さらに試合後にも気になる動きが起きた。棚橋と同じ岐阜出身のＹｕｔｏ―Ｉｃｅが登場。Ｉｃｅはマイクで「棚橋弘至！ オレとタイマンはれ」と対戦を要求。１１・８愛知・安城市「東祥アリーナ安城大会」を指定し棚橋も受諾したのだ。安城市は、中邑と同じように棚橋と幾多の名勝負を残し、現在、米国「ＡＥＷ」で戦うオカダ・カズチカのふるさとになる。

そしてバックス―テージに突然、外道が出現し「棚橋さん、まだ引退試合の相手決まらないですか？」と問いかけ「もしあれだったら、あの……俺、用意しますから。ハイ。言ってください」とサポートを予告したのだ。

辻に繰り出した「ランドスライド」。さらに安城でのＹｕｔｏ―Ｉｃｅ戦。そして外道の行動…。外道はユニット「ＣＨＡＯＳ（ケイオス）」で中邑、オカダと共闘し現在も強力なパイプを持っているだけに岐阜大会後にＳＮＳでは、引退試合の対戦相手を巡り考察合戦が沸騰。具体的には「中邑真輔」「オカダ・カズチカ」のほぼ二択で様々な意見、予想が書き込まれる事態となっている。

ちなみに棚橋が師匠と仰ぐ２０２３年２月２１日に東京ドームで引退した武藤敬司は、ラストマッチの１か月前となる１月２１日に横浜アリーナで内藤哲也を電撃指名した。

棚橋はこれまでに引退試合はシングルマッチと公言している。エースが戦う最後の相手は、果たして誰なのか…？ネットで浮上する名前以外でまったく予想もつかない相手になのか。

「用意します」と明言しキーマンとなってきた外道の動き。過熱するＳＮＳの考察合戦…正式決定まで目が離せない。（福留 崇広）