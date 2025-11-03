「宇宙的な視野の広さを持って見ると、地球には２つのものしかありません。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第3回の書き出しはこちら

宇宙的な視野の広さを持って見ると、地球には２つのものしかありません。

こちらは小林武彦さん著『生物はなぜ死ぬのか』の冒頭の書き出しです。

【生物はなぜ死ぬのか】なぜ、私たちは“死ななければならない”のでしょうか？年を重ねるにつれて体力は少しずつ衰え、肉体や心が徐々に変化していきます。やむを得ないことだとわかっていても、老化は死へ一歩ずつ近づいているサインであり、私たちにとって「死」は、絶対的な恐るべきものとして存在しています。しかし、生物学の視点から見ると、すべての生き物、つまり私たち人間が死ぬことにも「重要な意味」があるのです。その意味とはいったい何なのか――「死」に意味があるならば、老化に抗うことは自然の摂理に反する冒涜となるのでしょうか。そして、人類が生み出した"死なないAI"と“死ぬべき人類”は、これからどのように付き合っていくべきなのでしょうか。

《推薦コメント》

「死」とは何なのか？ 不安や悩みを抱えて本書をめくると最初に飛び込んでくる「宇宙的な視野の広さ」に度肝を抜かれてしまう。私の死を、私たちの死と考えたとき、がらりと世界が変わるような、そんな体験が待っている。（編集ア）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

