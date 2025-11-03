ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」が、きょう3日に開幕する。初日メインは1stドリームだ。

茅原がインからきっちりと決める。早くも生命線であるターン回りにOKサインが出た。持ち前のハイスピードを駆使して、素早く逃走態勢に入る。気配は悪くなかった地元の深谷はカドから臨機応変に構えて。瓜生は手堅く差して好位を守るか。当競走前回大会覇者として挑む丸野は展開をグサッと突きたい。

＜1＞茅原悠紀 そのまま乗りました。ターンの感じは悪くないけど、それ以外のことは分からなかったですね。ターンの感じは嫌いではないです。

＜2＞瓜生正義 ターンはしやすかったけど起こしが気になりました。自分の好みではなかったです。そのまま乗ったので調整します。

＜3＞石野貴之 まだ何も見ていないし、試運転もしていないけど、普通くらいあると思います。スタートの感じはみんな一緒くらい。

＜4＞深谷知博 下がることはなかったし、そんなに感触は悪くなかったです。チルトを跳ねていたので下げてどうか。ペラから。

＜5＞丸野一樹 何もしていないけど、悪い感じはしなかったですよ。握り込みも悪くなかったし、班の比較も変わらなかったです。

＜6＞定松勇樹 班では変わらなかったと思います。ただ、丸野さんが良さそうではありました。もらったまま乗って気になるところはなかったけど、出ていくこともなくて普通ですね。