¢£Âè66²óÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê3Æü¡¢ ·§Ã«¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ìµÚ¤Ó¸ø±àÆâÆÃÀß¼þ²ó¥³¡¼¥¹¡¢7¶è´Ö¡¦74.6Ò¡Ë
Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¡ÖÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3¶è¤Ç»Í³ø½ÔÍ¤¡Ê24¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿GMO¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê23¡Ë¤òµÕÅ¾¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê22¡Ë¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¸µÆü¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¸µÆü¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡É¤ÏÂè70²ó¤ËµÇ°Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¤Î¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢13°Ì°Ê²¼¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î1¥Á¡¼¥à¡¢12°Ì¤È¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤¬10Ê¬°ÊÆâ¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êµÇ°Âç²ñÏÈ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ïº£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ2°Ì¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î¾®»³Ä¾¾ë¡Ê29¡Ë¡¢5000mÂåÉ½¤Î¿¹ÆäÌé¡Ê26¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëHonda¡¢Æ±¤¸¤¯ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê28¡Ë¤¬½êÂ°¡¢º£Ç¯¤ÏÀÄ»³³Ø±¡¤«¤éÄáÀîÀµÌé¡Ê23¡Ë¡¢ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê23¡Ë¤È¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¢µîÇ¯¡¢11°Ì¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÏ¢Â³½Ð¾ì¤¬39²ó¤ÇÅÓÀä¤¨¤¿¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¤ÎÉü³è¤Ê¤ë¤«¡£
Á´30¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¡£1¶è¡Ê13.1Ò¡Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ëÂç»ö¤Ê¶è´Ö¤Ç½øÈ×ÀèÆ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¤Î°ËÐ®ÅÄÃ£Ìï¡Ê25¡Ë¤È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤ÎÉÙÅÄ½ÔÊ¿¡Ê25¡Ë¡£
4ÒÉÕ¶á¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¤È½¸ÃÄ¤¬½ù¡¹¤ËÊø¤ì»Ï¤á¤¿¡£µîÇ¯Í¥¾¡¤ÎGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦º£¹¾Í¦¿Í¡Ê27¡Ë¡¢2°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÀîÍÎ¼¡¡Ê27¡Ë¤Ê¤É¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
10ÒÉÕ¶á¤Î²¼¤êºä¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬GMO¤Îº£¹¾¡¢½ù¡¹¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤2°Ì½¸ÃÄ¤ò°ú¤Î¥¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¦»Ô»³ Íã¡Ê27¡Ë¡¢º£Ç¯SUBARU¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡È¥Þ¥é¥½¥óYouTuber¡É¾®ÎÓÊâ¡Ê26¡Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏGMO¡¦º£¹¾¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ë¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¢3°Ì¤ËSUBARU¡£
2¶è¡Ê8.2Ò¡Ë¡¢GMO¤Î¥Æ¥â¥¤¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê20¡Ë¤¬°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡¢3¶è¤Î¥ë¡¼¥¡¼ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê23¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¡£2°Ì¤ËJRÅìÆüËÜ¡¢3°Ì¤ËSUBARU¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇÄ¹¶è´Ö¤Î3¶è¡Ê16.4Ò¡Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¶è´Ö¡¢GMO¤ÏÂÀÅÄ¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤ÏµÈÅÄ¶Á¡Ê23¡Ë¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê23¡Ë¤ÈÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£GMO¡¦ÂÀÅÄ¤ÏÃ±ÆÈÁö¤Ç±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼þ¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¤ê¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
10°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¡¦¼Ä¸¶¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë11°Ì¤ÎHonda¤ÎÆ±¤¸¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÈÅÄÎé»Ö¡Ê23¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÈ´¤ÊÖ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¼Ä¸¶¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦²Ö²¦¡¦M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¦¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¤È4¥Á¡¼¥à¤ò°ìµ¤¤ËÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
4°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤ÏµÈÅÄ¤Ï6ÒÉÕ¶á¤ÇSUBARU¤ÈJRÅìÆüËÜ¤òÂª¤¨¤Æ¡¢2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£
10ÒÉÕ¶á¤ÇGMO¤ÎÂÀÅÄ¤Ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Î»Í³ø½ÔÍ¤¡Ê24¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤¬3¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿GMO¡¦ÂÀÅÄ¤Ï¹²¤Æ¤º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
12ÒÉÕ¶á¤Ç¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤¬ÀèÆ¬¤Ë½Ð¤ë¤ÈGMO¡¦ÂÀÅÄ¤Ï¸ý¤ò³«¤±¤Æ¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£13ÒÉÕ¶á¤ÇGMO¡¦ÂÀÅÄ¤¬¤Ä¤¤¤ËÃÙ¤ì»Ï¤á¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Î»Í³ø¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤ÏµÈÅÄ¡¦»Í³ø¤Î»Å³Ý¤±¹çÀï¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Î¾å¤²²¼¤²¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¡¢»à¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤¬°ú¤«¤º¤ËÆ±»þ¤Ë4¶è¤Ø¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢GMO¤ÎÂÀÅÄ¤Ï3°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢ÅÏ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
4¶è¡Ê8.2Ò¡Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¦ÅÏîµÁÕÂÀ¡Ê27¡Ë¤È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡¦Æ£ËÜ ¼îµ±¡Ê24¡Ë¤ÎÊÂÁö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È100m¤Ç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡¦Æ£¸µ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Î10000mÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î±ö¿¬ÏÂÌé¡Ê28¡Ë¤¬5¿ÍÈ´¤¤Ç4°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£
5¶è¡Ê8.2Ò¡Ë¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦³¤Ï·ß··û¿¡Ê23¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¢3°Ì¤ËSUBARU¡£½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤â·ãÀï¡¢12°Ì¤Ï²Ö²¦¡¢13°Ì¤ËÉÙ»Î»³GX¡¢14°Ì¤ËND¥½¥Õ¥È¡¢13°Ì¤È14°Ì¤Îº¹¤Ï10ÉÃ¡£
6¶è¡Ê8.2Ò¡Ë¤Ç¤â¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê22¡Ë¤Ø¥¿¥¹¥¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ë¤ÏGMO¡¢3°Ì¤Ë¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ç4°Ì¤ÇSUBARU¡£½Ð¾ì¸¢¤Î¤«¤«¤ë12°Ì¤Ë¤Ï²Ö²¦¡¢Âè70²óµÇ°Âç²ñÏÈ¤È¤Ê¤ë13°Ì¤ËND¥½¥Õ¥È¡¢¤½¤·¤ÆÌó1Ê¬º¹¤Ç14°Ì¤ËÉÙ»Î»³GX¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7¶è¡Ê12.3Ò¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Ê¿ÎÓ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½çÄ´¤Ê¥Ú¡¼¥¹¡¢±èÆ»¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼ê¤ò¤¢¤²¤ÆÅú¤¨¤ë¤Ê¤ÉÎäÀÅ¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍð¤ì¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¤ê¤òÈäÏª¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÆþ¤ë¤ÈË¹»Ò¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¡¢»Ø¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÂÔ¤Ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤Ø¡£ºÇ¸å¤â»Ø¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ´¿´î¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤ÏÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡¢¸µÆü¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2°Ì¤ÎGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ï¤á¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤¬¸µÆü¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè70²óµÇ°Âç²ñÏÈ¤Ï13°Ì¤ÎND¥½¥Õ¥È¡¢12°Ì¤Î²Ö²¦¤Ï3»þ´Ö35Ê¬16ÉÃ¡¢13°Ì¤ÎND¥½¥Õ¥È¤Ï3»þ´Ö35Ê¬20¤È¤ï¤º¤«4ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÇ°Âç²ñÏÈ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¡¦·ë²Ì¡Û
1°Ì¡Ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É
2°Ì¡ËGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×
3°Ì¡ËSUBARU
4°Ì¡Ë¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹
5°Ì¡ËJRÅìÆüËÜ
6°Ì¡ËM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
7°Ì¡ËÉÙ»ÎÄÌ
8°Ì¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È
9°Ì¡Ë¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿
10°Ì¡ËHonda
11°Ì¡Ë¥×¥ì¥¹¹©¶È
12°Ì¡Ë²Ö²¦
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢
13°Ì¡Ë£Î£Ä¥½¥Õ¥È
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÂè70²óµÇ°Âç²ñÏÈ
14°Ì¡ËÉÙ»Î»³GX
